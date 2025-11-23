热带气旋侵袭澳洲北领地 树倒停电灾情严重

（法新社雪梨23日电） 威力强大的热带气旋昨晚横扫澳洲北领地（Northern Territory），风速高达每小时110公里，导致多处树木倾倒、交通号志损坏，并造成停电。

热带气旋菲娜（Fina）在北领地沿海盘旋数日后，迅速增强为3级风暴。

菲娜横扫繁忙都市达尔文（Darwin）与人口稀少的提维群岛（Tiwi Islands）。提维群岛距海岸约80公里，当地阵风最高达每小时110公里。

气象局预报员海恩兹（Angus Hines）表示，菲娜「极具破坏力的中心」已远离北领地，但预计今天仍有大雨和强风。

北领地首席部长芬诺奇罗（Lia Finocchiaro）表示，这「对所有人来说都是可怕的一晚」。

她告诉澳洲广播公司（ABC）：「我今早一直悬着心等候简报，幸好简报显示无人受伤。但绝对是到处都有树木倒塌、财产受损、电线杆倒地」

画面显示，在气旋最强烈时，大量雨水从屋顶倾泻而下，而巨大的树木倒塌在后院和道路上。

联邦国会议员高斯林（Luke Gosling）表示，好几个地区已经停电，但民众都做好充分准备。

菲娜目前正向西澳外海移动，预报显示可能增强为4级风暴。不过气象当局今天表示，该气旋不太可能登陆，并将在未来几天逐渐减弱。

研究人员多次警告，气候变迁会加剧丛林火灾、洪水与气旋等自然灾害的风险。