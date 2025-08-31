The Swiss voice in the world since 1935

环保少女童贝里领军　人道船队启航欲突破加萨封锁

（法新社巴塞隆纳31日电） 主办单位表示，一支载有人道援助物资及瑞典「环保少女」童贝里等倡议人士的船队今天从西班牙巴塞隆纳启航，矢言将试图「突破对加萨的非法封锁」。

根据主办单位「全球坚毅船队」（Global Sumud Flotilla）表示，大约20艘船于当地时间下午3时30分刚过，从这个西班牙东部港市启航，承诺要「开辟人道走廊，终结对巴勒斯坦人民持续中的种族灭绝」。

这个团体在官网中自称为独立组织，不隶属于任何政府或政党。

这支船队悬挂巴勒斯坦旗帜，船上载有数百人，其中包括来自数十个国家的倡议人士，如爱尔兰演员连恩康宁汉（Liam Cunningham）及西班牙演员爱德华费南德兹（Eduard Fernandez）。

船上还有多位欧洲国家的议员及公众人物，包括巴塞隆纳（Barcelona）前市长克劳（Ada Colau）。

这支船队预计将于9月中抵达这个饱受战火摧残的滨海飞地。

童贝里（Greta Thunberg）告诉媒体：「今天的课题不在于为何扬帆，重点根本不在于我们即将展开的任务本身。」

「重点关乎巴勒斯坦、关乎人们是怎么样遭到蓄意剥夺生存的最基本途径，也关乎世界怎么能够保持沉默。」

