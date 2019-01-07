谈及金钱及理财问题，男性对未来“钱景”的展望和评判似乎比女性要更为乐观。 (Keystone)

由价格对比在线平台comparis.ch委托权威市场调研机构innofact于2018年12月进行的网络民意调查显示，半数瑞士人对个人财务状况颇为满意。寄望2019，绝大多数人秉持“不争不求的知足常乐者”心态，仅有不到三成的受访者(28%)期冀在新的一年里财务状况能在现有基数上更上一层楼。



四成瑞士女性无需身陷金钱困扰或需时时顾虑财政问题，她们能独立负担得起几乎所有自己想购买的商品。尽管如此，其中6%的女性受访者也坦承自己属于勉强能维持收支相抵、入能敷出的“月光族”。



男性比女性更乐观



谈及金钱及理财问题，男性对未来“钱景”的展望和评判似乎比女性要更为乐观。三分之一的瑞士男人认为个人财政状况会在2019年锦上添花、不断向好，而只有四分之一的女性持相同判断。



不过，这种对于“赚钱力”和“理财力”乐观心态会随着年岁渐长而有所降温。36岁以下群体中，只有四成的瑞士人相信他们未来的财务状况能更上一层楼，相较之下，35岁至55岁的受访者中，仅三分之一的人作出了相同的判断。而对于年龄已逾56岁的瑞士人来说，持乐观态度的人所占比例只有七分之一。



宁可节衣缩食也不住廉价房屋



当被问及必须缩减个人消费支出时，62%的受访者认为电子产品具有巨大的省钱潜力，而在58%的瑞士人看来，减少服装购置才是最有效、最能省钱的降低支出之道。

只有31%的人会为了省钱而考虑放弃私家车、加入“无车族”。23%的受访者则表示可以为了减少个人开销而放弃个人爱好。

而在身陷财政困境的情况下，只有7%的瑞士人愿意搬离现有住宅、转而住到租金更为低廉的房屋里。

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