The Swiss voice in the world since 1935
瑞士人工智能

瑞士推出透明的ChatGPT替代方案

Apertus LLM的目标是成为一个值得信赖且具有包容性的人工智能大型语言模型。
Apertus LLM的目标是成为一个值得信赖且具有包容性的人工智能大型语言模型。 Keystone / Ennio Leanza

瑞士宣布加入全球人工智能(AI)竞赛阵营，推出了一款国家级大型语言模型(LLM)，以作为ChatGPT、Llama、深度求索(DeepSeek)、通义千问(Qwen)以及文心一言(ERNIE Bot)等产品的替代方案。这款由瑞士顶尖大学设计的Apertus LLM，可以与2024年的Meta Llama 3模型相媲美。不过，如今Meta和其他竞争对手已经相继发布了更为先进的版本。

此内容发布于
8 分钟

我撰写关于人工智能技术的快速发展及其对社会可能影响的报道。 我来自英国，曾在伦敦BBC工作，之后移居瑞士，加入瑞士资讯。

瑞士设计的Apertus大型语言模型发布即过时。其设计者将其与2024年的Meta Llama 3模型进行比较。但是，如今Meta和其他竞争对手已经推出了更为先进的版本。

但瑞士团队坚持表示，他们并不打算与美国先行者动辄数十亿美元的预算一较高下。他们愿意舍弃面向普通用户的最新花哨功能，以换取为科研人员和企业提供更安全、更易用的AI系统。

“我们的目标是提供一份蓝图，展示如何开发出一个值得信赖、具备自主性并且具有包容性的人工智能模型，”瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)机器学习教授马丁·雅吉(Martin Jaggi)表示。

幻觉和偏见

自从OpenAI于2022年公开发布ChatGPT以来，人工智能领域的创新步伐异常迅猛。像Anthropic这样的领先公司几乎每年都会推出大量大型语言模型。在美国之外，中国的深度求索(DeepSeek)和通义千问(Qwen)平台，以及法国Mistral推出的模型，也进一步丰富了AI用户的选择。

相关内容
人工智能词解

相关内容

瑞士人工智能

人工智能词解

此内容发布于 与人工智能相关的术语有很多，它们究竟是什么意思？这个短视频我们给你简单讲解一下，从中了解什么是自然语言处理和通用人工智能。

更多阅览 人工智能词解

但这场争夺AI主导权的竞赛同样留下了一连串问题：机器会出现“幻觉”或加剧人类偏见，此外，关于企业在训练大型语言模型时所使用材料的版权侵权诉讼也在不断增加。

人工智能既激发了人们对更美好未来的希望，同时也引发了担忧：如果缺乏监管而任其发展，可能会对社会造成严重伤害。

其中一个解决方案，是推出公开可用的开源人工智能系统，与私人所有的竞争对手在市场份额上正面竞争。

商业化的大型语言模型往往通过发布最先进的平台来推动创新的前沿。开源模型则可以免费使用，并允许用户检查其设计，从而弄清楚它们是如何生成回答的。

一些模型，例如来自中国的深度求索(DeepSeek)，能够揭示它们的运行方式，但并未说明它们最初是如何编程的。这就像观看一位厨师做菜，却不知道酱汁里加了什么配料。

开源里程碑

Apertus(其名称源自拉丁语，意为“开放”)在这方面则毫无保留。它承诺，从最底层的实现细节到其算法配方与设计手册，都将完全公开，供公众审查。此举旨在建立公众信任，并缓解人们对人工智能可能带来的负面影响的担忧。

根据开源人工智能社区Hugging Face的研究主管莱安德罗·冯·韦拉(Leandro von Werra)的说法，Apertus是迄今为止最具雄心的开源模型之一。

机器人学习

相关内容

人工智能面临伦理考验

数字技术打开了广阔的经济和社会发展前景，但近期的一些技术进步(如人脸识别)也带来了伦理上的难题。作为人工智能技术的主要开发国之一，瑞士面临的挑战不容小觑。

更多阅览 人工智能面临伦理考验

“这并非完全独一无二，但考虑到其规模和用于训练模型的计算量，它仍然是一个开创性的尝试，”他在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示，“它无疑是开源模型领域的一个新里程碑。”

研究人员、程序员、初创企业以及公共部门都可以将Apertus下载到自己的服务器上，用于开发项目。这种方式允许用户保持对自己数据的控制。

最终，基于Apertus构建的应用程序的规模和成功，将揭示这款瑞士大型语言模型的真正价值。科学家们已经在探索医疗、教育和气候等领域的相关项目。

瑞士的行业组织对这一本土AI倡议表示欢迎，尤其是其对数据安全的重视。但他们也提醒称，它将在争取商业关注度方面，面临来自越来越多国际强大竞争对手的激烈厮杀。

争夺用户

瑞士银行家协会(Swiss Bankers Association)认为，本土开发的大型语言模型对金融业具有“巨大的长期潜力”，尤其是在必须遵守当地数据保护和银行保密法律的背景下。

然而，一些瑞士银行已经在使用其他大型语言模型开展人工智能项目。例如，瑞士最大的银行——瑞银集团(UBS)，已经在与OpenAI和微软合作。

代表瑞士本土电气工程和机械制造行业的组织Swissmem认为，瑞士大型语言模型能够更好地服务本地企业，因为它是按照欧洲数据法规构建的。但这并不能保证瑞士工业界会大规模采用Apertus。

潜在用户将评估Apertus在生成回答的速度、准确性和深度方面，与其他大型语言模型相比的表现。这些结果将与系统的透明度优势以及用户自身的数据安全需求进行权衡。

“经验表明，没有一种单一的解决方案能够满足所有需求，”Swissmem数字化、创新与技术负责人亚当·贡塔尔兹(Adam Gontarz)在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示。

他补充道：“每个项目都必须考虑到企业的具体情况和需求。在某些情况下，国际解决方案可能也是最有效的选择。”

相关内容

讨论
提问者： Sara Ibrahim

人工智能便利了你的生活，还是成了一种威胁？

我们应该让人工智能替我们做决定吗？越来越强大的计算机会令我们的生活更轻松，亦或它们是对社会的一种威胁？

参与讨论
4
70 留言
查看讨论

(编辑：Gabe Bullard/vdv/ts，编译自英语：樊桦/gj)

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
34
66 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
20 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

如果你有患病风险，你会想提前知道吗？为什么？

你希望在多早的时候知道自己可能有疾病风险？你是否曾经在诊断上遇到过类似的困扰？

参与讨论
1 留言
查看讨论
阅读最长

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
2025年，瑞士将出台一些新规，其中包括对大量使用人工智能算法的社交平台实施更严格的规定。

相关内容

2025年瑞士人工智能领域将有大动作

此内容发布于 2025年，瑞士将在人工智能(AI)监管法规、医疗和制药等领域的“瑞士版ChatGPT”，以及自动驾驶汽车落地等方面迈出重要步伐，这不仅将为自身塑造人工智能发展的新格局，也为全球提供一份值得借鉴的样本

更多阅览 2025年瑞士人工智能领域将有大动作
Ecolière devant derrière un ordinateur

相关内容

ChatGPT：人工的智能、愚蠢还是恶意？

此内容发布于 它能回答所有问题，说起话来文绉绉。OpenAI的对话机器人ChatGPT是人工智能新时代的旗舰产物。但专家警告说，它和人脑比起来还差得很远，而且极端缺乏法律框架。

更多阅览 ChatGPT：人工的智能、愚蠢还是恶意？
隨著聊天機器人“Deepseek”的推出，中國正在挑戰美國在人工智慧領域的主導地位。

相关内容

中美AI爭霸：瑞士如何在科技博弈中找到立足點？

此内容发布于 拜登政府對中國及其他國家實施了晶片限制，美國與中國這兩個科技超級大國展開日益激烈的AI競爭。在一個日益由AI主導的未來中，瑞士這個以中立著稱的國家，能否成為關鍵的調解者，甚至引領全球數位信任體系？

更多阅览 中美AI爭霸：瑞士如何在科技博弈中找到立足點？

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团