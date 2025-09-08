瑞士推出透明的ChatGPT替代方案

Apertus LLM的目标是成为一个值得信赖且具有包容性的人工智能大型语言模型。 Keystone / Ennio Leanza

瑞士宣布加入全球人工智能(AI)竞赛阵营，推出了一款国家级大型语言模型(LLM)，以作为ChatGPT、Llama、深度求索(DeepSeek)、通义千问(Qwen)以及文心一言(ERNIE Bot)等产品的替代方案。这款由瑞士顶尖大学设计的Apertus LLM，可以与2024年的Meta Llama 3模型相媲美。不过，如今Meta和其他竞争对手已经相继发布了更为先进的版本。

但瑞士团队坚持表示，他们并不打算与美国先行者动辄数十亿美元的预算一较高下。他们愿意舍弃面向普通用户的最新花哨功能，以换取为科研人员和企业提供更安全、更易用的AI系统。

“我们的目标是提供一份蓝图，展示如何开发出一个值得信赖、具备自主性并且具有包容性的人工智能模型，”瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)机器学习教授马丁·雅吉(Martin Jaggi)表示。

幻觉和偏见

自从OpenAI于2022年公开发布ChatGPT以来，人工智能领域的创新步伐异常迅猛。像Anthropic这样的领先公司几乎每年都会推出大量大型语言模型。在美国之外，中国的深度求索(DeepSeek)和通义千问(Qwen)平台，以及法国Mistral推出的模型，也进一步丰富了AI用户的选择。

但这场争夺AI主导权的竞赛同样留下了一连串问题：机器会出现“幻觉”或加剧人类偏见，此外，关于企业在训练大型语言模型时所使用材料的版权侵权诉讼也在不断增加。

人工智能既激发了人们对更美好未来的希望，同时也引发了担忧：如果缺乏监管而任其发展，可能会对社会造成严重伤害。

其中一个解决方案，是推出公开可用的开源人工智能系统，与私人所有的竞争对手在市场份额上正面竞争。

商业化的大型语言模型往往通过发布最先进的平台来推动创新的前沿。开源模型则可以免费使用，并允许用户检查其设计，从而弄清楚它们是如何生成回答的。

一些模型，例如来自中国的深度求索(DeepSeek)，能够揭示它们的运行方式，但并未说明它们最初是如何编程的。这就像观看一位厨师做菜，却不知道酱汁里加了什么配料。

开源里程碑

Apertus(其名称源自拉丁语，意为“开放”)在这方面则毫无保留。它承诺，从最底层的实现细节到其算法配方与设计手册，都将完全公开，供公众审查。此举旨在建立公众信任，并缓解人们对人工智能可能带来的负面影响的担忧。

根据开源人工智能社区Hugging Face的研究主管莱安德罗·冯·韦拉(Leandro von Werra)的说法，Apertus是迄今为止最具雄心的开源模型之一。

“这并非完全独一无二，但考虑到其规模和用于训练模型的计算量，它仍然是一个开创性的尝试，”他在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示，“它无疑是开源模型领域的一个新里程碑。”

研究人员、程序员、初创企业以及公共部门都可以将Apertus下载到自己的服务器上，用于开发项目。这种方式允许用户保持对自己数据的控制。

最终，基于Apertus构建的应用程序的规模和成功，将揭示这款瑞士大型语言模型的真正价值。科学家们已经在探索医疗、教育和气候等领域的相关项目。

瑞士的行业组织对这一本土AI倡议表示欢迎，尤其是其对数据安全的重视。但他们也提醒称，它将在争取商业关注度方面，面临来自越来越多国际强大竞争对手的激烈厮杀。

争夺用户

瑞士银行家协会(Swiss Bankers Association)认为，本土开发的大型语言模型对金融业具有“巨大的长期潜力”，尤其是在必须遵守当地数据保护和银行保密法律的背景下。

然而，一些瑞士银行已经在使用其他大型语言模型开展人工智能项目。例如，瑞士最大的银行——瑞银集团(UBS)，已经在与OpenAI和微软合作。

代表瑞士本土电气工程和机械制造行业的组织Swissmem认为，瑞士大型语言模型能够更好地服务本地企业，因为它是按照欧洲数据法规构建的。但这并不能保证瑞士工业界会大规模采用Apertus。

潜在用户将评估Apertus在生成回答的速度、准确性和深度方面，与其他大型语言模型相比的表现。这些结果将与系统的透明度优势以及用户自身的数据安全需求进行权衡。

“经验表明，没有一种单一的解决方案能够满足所有需求，”Swissmem数字化、创新与技术负责人亚当·贡塔尔兹(Adam Gontarz)在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示。

他补充道：“每个项目都必须考虑到企业的具体情况和需求。在某些情况下，国际解决方案可能也是最有效的选择。”

(编辑：Gabe Bullard/vdv/ts，编译自英语：樊桦/gj)