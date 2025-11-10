瑞士邮政巴士公司测试自动驾驶出租车

邮政巴士公司尝试在瑞士东部公共交通中采用自动驾驶出租车。 Keystone-SDA

今年12月，瑞士邮政巴士公司将在圣加仑州阿尔特施泰滕(Altstätten)地区试行一项采用自动驾驶汽车的新型公共交通服务。

试运行项目后期将进一步扩大规模。正式运营将于2027年开始。

继10月末宣布试驾方案后，邮政巴士公司于11月5日在阿尔特施泰滕推出了这款名为“AmiGo”的自动驾驶汽车。该车型由邮政巴士公司与中国科技巨头百度旗下自动驾驶出租车制造商“萝卜快跑”(Apollo Go)共同研发。

该自动驾驶汽车旨在补充瑞士东部乡村、欠发达地区及非高峰时段的公共交通服务。乘客可通过一款应用程序进行预约。官方宣布将在瑞士东部地区投放最多25辆汽车用于服务。

最多可搭乘4名乘客

邮政巴士公司的相关新闻稿称，AmiGo配备齐全，包括36个传感器、多组摄像头、厘米级定位系统、雷达及自动传感清洁系统。车内空间最多可搭载4名乘客。

邮政巴士公司媒体发言人Urs Bloch表示，首批试驾行程将在阿尔特施泰滕周边展开，随后，测试区域将逐步拓展。

据相关文件显示，潜在运营区域覆盖约80平方公里，涵盖16个城镇，范围从莱茵河谷延伸至外阿彭策尔州(Appenzell Ausserrhoden)的海登(Heiden)和沃尔夫哈尔登(Wolfhalden)，直至内阿彭策尔州(Appenzell Innerrhoden)的上埃格(Oberegg)。

AmiGo服务覆盖的确切地区有待进一步确认。Bloch解释说，现在无法确定哪些村庄会在何时纳入服务范畴。具体实施步骤将根据经验实时调整。

试运营期至2027年

如果试运营顺利且符合所有的安全及质量要求，首批无人值守驾驶有望于2026年进行。正式运营应可在2027年第一季度推出。

邮政巴士公司正在着手准备多场公众说明会。活动分别安排在阿尔特施泰滕(11月11日)，维德瑙(Widnau，11月24日)及海登(2026年1月19日)。除瑞士东部各州外，瑞士联邦交通局(Federal Office of Transport)、瑞士联邦公路局(Federal Roads Office)以及汽车协会瑞士旅游俱乐部(Touring Club Switzerland)也参与到试运营项目中。