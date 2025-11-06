Suiza pone a prueba taxis automatizados de PostBus

Transporte público sin conductor: PostBus prueba taxis en el este del país. Keystone-SDA

En diciembre, PostBus Suiza pondrá a prueba un nuevo servicio de transporte público con vehículos autónomos en los alrededores de Altstätten, en el cantón de San Galo.

El periodo de prueba se extenderá próximamente, y la puesta en marcha oficial podría comenzar en 2027.

Tras el anuncio de las pruebas a finales de octubre, PostBus presentó este miércoles en Altstätten el vehículo automatizado denominado «AmiGo». El modelo fue desarrollado en colaboración con el fabricante chino de robotaxis Apollo Go, perteneciente a la empresa tecnológica Baidu.

El vehículo autónomo está diseñado para complementar los servicios de transporte público en regiones rurales y menos desarrolladas del este de Suiza, así como en horarios de baja demanda. Estará disponible bajo pedido a través de una aplicación. En su fase final, se prevé la incorporación de hasta 25 vehículos en la región oriental del país.

Hasta cuatro pasajeros

Según el comunicado de prensa de PostBus, el AmiGo está equipado con 36 sensores, varias cámaras, un sistema de posicionamiento de precisión centimétrica, radar y un sistema automático de limpieza de sensores, entre otros dispositivos. Tiene capacidad para un máximo de cuatro pasajeros.

Los primeros recorridos de prueba se realizarán en los alrededores de Altstätten, explicó Urs Bloch, portavoz de prensa de PostBus. Después, la zona de prueba se ampliará de forma gradual.

El proyecto contempla una zona de aproximadamente 80 kilómetros cuadrados y 16 municipios como posible área de operación. Esta se extendería desde el valle del Rin hasta Heiden y Wolfhalden, en Appenzell Rodas Exteriores, y hasta Oberegg, en Appenzell Rodas Interiores.

Sin embargo, aún no está confirmado que esa zona sea la definitiva. «No es posible precisar cuándo se añadirán las distintas localidades», señaló Bloch, quien explicó que cada fase se definirá en función de la experiencia obtenida durante las pruebas.

Pruebas hasta 2027

Si las pruebas son exitosas y se cumplen todos los requisitos de seguridad y calidad, los primeros trayectos sin acompañante podrían realizarse a lo largo de 2026. La operación permanente debería comenzar en el primer trimestre de 2027.

PostBus tiene previsto organizar varios actos informativos para presentar el servicio al público. Se celebrarán el 11 de noviembre en Altstätten, el 24 de noviembre en Widnau y el 19 de enero en Heiden. En el proyecto participan, además de los cantones de Suiza oriental, la Oficina Federal de Transportes, la Oficina Federal de Carreteras y el Touring Club Suizo.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff

