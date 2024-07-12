印度奢侈品市场繁荣应能促进瑞士制表业蓬勃发展

据德勤国际会计师事务所(Deloitte)7月8日公布的研究报告，瑞士制表商有望从印度迅速增长的奢侈品市场中获益，特别是在两国已签署自由贸易协定的情况下。
此内容发布于
点击这里，订阅瑞士资讯swissinfoch.时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。
据这家审计咨询公司预测，印度奢侈品市场目前市值70亿美元(约合人民币509亿元)，“到2030年，有望接近300亿美元(约合人民币2182亿元)。这为瑞士制表企业开辟了“利润丰厚的地域扩张”前景。
去年十月，德勤在为瑞士制表业发布的年度报告中，将印度定位为瑞士制表企业的高潜力市场。
与此同时，欧洲自由贸易联盟(European Free Trade Association, EFTA)成员国(包括瑞士在内)，经过长达16年的多轮磋商，于今年3月与印度正式签署自由贸易协定，促使德勤瑞士公司对该市场进行更深入的研究。
相关内容
相关内容
瑞士钟表的男女界限越来越模糊
此内容发布于
时尚正日益摆脱性别固念，模糊着男性与女性之间的界限。制表商也在琢磨，是否要保留传统男士和女士表款的区分？
更多阅览 瑞士钟表的男女界限越来越模糊
该协定仍需通过欧洲自由贸易联盟成员国议会审查，但正如研究报告作者指出，“协定是加强瑞士与印度之间经济纽带的重要里程碑。”
该自贸协议将在7年的时间内，逐渐降低目前高达“22-23%”的进口关税。产品及服务税(手表的税率为18%)将继续适用。据研究计算，逐渐取消的进口关税将提升零售商的利润率，“对瑞士手表品牌产生更大的市场吸引力”。
相关内容
相关内容
在“瑞士制造”手表领域，没人能与斯沃琪比肩
此内容发布于
斯沃琪在经历了自20世纪90年代中期开始的长期衰退之后，今年的销售额可能会创下历史新高。斯沃琪品牌的复兴不仅乘了2年前推出的”月相表”的东风，而且受益于一项推行了整整10年的工业创新。
更多阅览 在“瑞士制造”手表领域，没人能与斯沃琪比肩
在参与调研的制表商中，有些仍因“印度市场的复杂多变”表现得畏首畏尾。不过，研究也提到，关税的降低将令低价位产品的制造商们“获得更多利润空间”，进而将为“印度各个社会经济阶层的消费者带来更广泛的产品选择。”
调研报告的作者认为，鉴于印度中产阶级正在崛起、婚礼上钟表作为伴手礼的潜力，以及年轻一代对奢侈品日益增长的兴趣，印度将成为腕表业的主要增长动力。
相关内容
瑞士对人工智能导致失业的忧虑最低
此内容发布于
人工智能(Artificial intelligence, AI)正在影响着人们的日常生活。很多瑞士人都接触过人工智能，包括在工作中的运用。不过，在瑞士，很少有人担心这项新技术会导致失业。
更多阅览 瑞士对人工智能导致失业的忧虑最低
相关内容
瑞士2024年底前需倚赖进口食品
此内容发布于
瑞士农民协会(Swiss Farmers' Union)称，“从统计数据看，从7月9日开始直至今年年底，瑞士将完全依赖进口食品。”
更多阅览 瑞士2024年底前需倚赖进口食品
相关内容
瑞士应对过度旅游问题
此内容发布于
瑞士旅游局计划优化游客流量的季节性和地域性分布。对于已经出现游客压力的地区，瑞旅局相信可以通过宣传活动解决问题。
更多阅览 瑞士应对过度旅游问题
相关内容
调查显示：学徒普遍感到压力巨大，身心疲惫
此内容发布于
多数在学徒期学习的年轻人倍感压力、身心疲惫、工作时间过长。瑞士工会联盟Unia的一份调查显示，有四分之一的学徒中途辍学。该工会呼吁提升学徒的健康保护，并加强对工作环境的监管。
更多阅览 调查显示：学徒普遍感到压力巨大，身心疲惫
相关内容
瑞士央行表示，通货膨胀率在可控范围
此内容发布于
据《时报》(Le Temps)报道，瑞士央行行长托马斯·乔丹在一次采访中表示，瑞士官员们对本国通货膨胀前景“相对放心”。
更多阅览 瑞士央行表示，通货膨胀率在可控范围
相关内容
瑞士对移民的吸引力不及他国
此内容发布于
根据全球移民联络组织InterNations的一项调查，瑞士对外籍专业人士的吸引力不及以往。尽管生活质量很高，但许多高素质工作者认为，在瑞士很难交到朋友。
更多阅览 瑞士对移民的吸引力不及他国
相关内容
调查显示：仅少数瑞士景点受过度旅游影响
此内容发布于
瑞士旅游局今年4月到5月的一项调查显示，瑞士不存在“过度旅游”现象。仅5%的受访者为旅游业担忧。
更多阅览 调查显示：仅少数瑞士景点受过度旅游影响
相关内容
三家瑞士公司跻身全球最有价值百强企业
此内容发布于
在全球估值最高的上市公司排名中，科技企业是无可争议的佼佼者。人工智能的蓬勃发展尤其推动了该行业的发展。不过，三家著名的瑞士企业也成功跻身全球百强。
更多阅览 三家瑞士公司跻身全球最有价值百强企业
相关内容
2023年-瑞士人的长寿之年
此内容发布于
2023年瑞士人的预期寿命创下了历史纪录。洛桑大学的科研人员估计，瑞士女性的预期寿命为85.5岁，男性的预期寿命则为82.2岁。
更多阅览 2023年-瑞士人的长寿之年
相关内容
欧洲准时付款模范：瑞士企业
此内容发布于
根据一项新的研究分析，瑞士企业普遍有着严格的付款纪律，在北欧地区处于领先地位。
更多阅览 欧洲准时付款模范：瑞士企业
阅读更多
相关内容
印度：瑞士制表业眼中的下一个增长市场
此内容发布于
瑞士制表业对印度这个未来几年潜力巨大的市场寄予厚望。此外，专家预计零售店的销售仍将比线上交易更为重要。
更多阅览 印度：瑞士制表业眼中的下一个增长市场
相关内容
“购买腕表终究是一种深层次的情感行为”
此内容发布于
与其他瑞士制表商不同，今年浪琴表(Longines)在中国增长势头良好，对该市场的未来也充满信心，马蒂亚斯·布雷尚(Matthias Breschan)如是说。他自2020年起便成为这个斯沃琪集团(Swatch Group)下属品牌的掌舵人。
更多阅览 “购买腕表终究是一种深层次的情感行为”
相关内容
对俄制裁如何影响瑞士的奢侈品行业？
此内容发布于
俄乌战争爆发后，西方国家对俄罗斯实行制裁，对其海外资产实施冻结，瑞士监管机构与俄罗斯寡头之间开始了一场关于财富的猫捉老鼠游戏。奢侈品行业正感受到阵阵寒意。
更多阅览 对俄制裁如何影响瑞士的奢侈品行业？
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。