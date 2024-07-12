印度奢侈品市场繁荣应能促进瑞士制表业蓬勃发展

印度奢侈品市场将为瑞士制表企业开辟“利润丰厚的地域扩张”前景。 Keystone-SDA

据德勤国际会计师事务所(Deloitte)7月8日公布的研究报告，瑞士制表商有望从印度迅速增长的奢侈品市场中获益，特别是在两国已签署自由贸易协定的情况下。

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据这家审计咨询公司预测，印度奢侈品市场目前市值70亿美元(约合人民币509亿元)，“到2030年，有望接近300亿美元(约合人民币2182亿元)。这为瑞士制表企业开辟了“利润丰厚的地域扩张”前景。

去年十月，德勤在为瑞士制表业发布的年度报告中，将印度定位为瑞士制表企业的高潜力市场。

与此同时，欧洲自由贸易联盟(European Free Trade Association, EFTA)成员国(包括瑞士在内)，经过长达16年的多轮磋商，于今年3月与印度正式签署自由贸易协定，促使德勤瑞士公司对该市场进行更深入的研究。

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该协定仍需通过欧洲自由贸易联盟成员国议会审查，但正如研究报告作者指出，“协定是加强瑞士与印度之间经济纽带的重要里程碑。”

该自贸协议将在7年的时间内，逐渐降低目前高达“22-23%”的进口关税。产品及服务税(手表的税率为18%)将继续适用。据研究计算，逐渐取消的进口关税将提升零售商的利润率，“对瑞士手表品牌产生更大的市场吸引力”。

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在参与调研的制表商中，有些仍因“印度市场的复杂多变”表现得畏首畏尾。不过，研究也提到，关税的降低将令低价位产品的制造商们“获得更多利润空间”，进而将为“印度各个社会经济阶层的消费者带来更广泛的产品选择。”

调研报告的作者认为，鉴于印度中产阶级正在崛起、婚礼上钟表作为伴手礼的潜力，以及年轻一代对奢侈品日益增长的兴趣，印度将成为腕表业的主要增长动力。