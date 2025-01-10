到2026年瑞士需新增大约4000制表匠以及从业人员

制表业：坚忍不拔的企业增强员工队伍。 Keystone-SDA

截至2024年9月底，瑞士制表业员工人数与去年同期相比略有增长，但2025年形势更加艰难，前景难以预期。

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瑞士钟表业雇主协会(Employers’ Convention of the Watch Industry, CP)报告称，这是该行业员工人数连续第二年保持在65’000人以上，并实现了0.6%的增长，岗位增加405个。这一趋势得益于2023年年底前的业绩上涨，以及“该行业面对复杂经济环境表现出的韧性”。

总部设在拉绍德封(La Chaux-de-Fonds)的雇主协会于周三(1月8日)发布新闻稿表示，制造部门员工继续在制表业价值链中发挥核心作用。雇员人数达46’493人(增加1.1%)。这一增长表明，这些职业在“注重质量并追求卓越的行业”中，具有“战略性重要意义”。

瑞士制表人才缺口 瑞士钟表业雇主协会预计，该行业到2026年需要新增大约4000名经过培训的表匠以及从业人员才足以抵消人才退休和满足届时的劳动力需求。但是，七所瑞士政府赞助的制表学校每年只能培养400到500名制表师，其他要靠相关行业或品牌提供的各种课程。 高级钟表基金会(Fondation de la Haute Horlogerie)进一步指出：目前短缺的不仅是制表师，微型精密机械工程师、打磨师、研发人员等15种制表专门技术职位都存在人才不足的问题。

另一方面，行政人员人数减少0.8%，裁撤岗位数达145个，表明该领域的需求趋于稳定。

尽管截至2024年末，制表业劳动力保持在相对平稳的水平，2025年的前景却更加不可预测。

release. 钟表业雇主协会在其新闻稿中表示：“经济形势不稳定，地缘政治紧张以及瑞郎的不断升值是该行业面临的重大挑战。制表业必须加倍努力，确保劳动力市场平稳，并保持其生产能力。”