瑞士2024年底前需倚赖进口食品

2024年底前，瑞士需要倚赖进口食品。 Keystone / Gaetan Bally

瑞士农民协会(Swiss Farmers' Union)称，“从统计数据看，从7月9日开始直至今年年底，瑞士将完全依赖进口食品。”

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瑞士农业协会表示，“国内农业生产的粮食仅够满足人口所需的52%”。

近年来，瑞士的“总自给率”持续下降，协会补充道。从统计数据的角度分析，瑞士粮食的自给自足仅能维持到7月9日。

直至今年年底，瑞士人的口粮只能靠进口维持。瑞士农民协会称，瑞士因此成为世界最大的净进口国家之一。

瑞士邻国自给率更高

该农民伞形组织将瑞士的情况与德国进行比较。据称，德国的自给率高达88%，依赖本国粮食产量可以坚持到11月1日；而法国的粮食产量完全可以满足全民需求。

不过，瑞士农民协会提到，相比瑞士，国外的粮食生产对生态环境造成的影响更大。“根据瑞士联邦环境署(Federal Office for the Environment)的一份报告，瑞士与消耗有关的生态足印中，75%都源自国外。”

“我们自给自足的生产越少，进口越多，对地球的影响就越大。”该伞形组织强调：“因此，保护我们的种植用地和本地农业发展，不仅对粮食安全至关重要，对全球环境也有重大意义。”