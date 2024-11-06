瑞士央行启动新钞设计大赛

新纸钞应根据六种海拔高度描绘瑞士地貌。 Keystone / Anthony Anex

瑞士央行启动了以“瑞士及其海拔高度”(“Switzerland and its altitudes”)为主题的新系列纸钞设计竞赛。钞票的颜色和面值将保持不变。

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新任瑞士央行行长马丁·施莱格尔(Martin Schlegel)近日接受媒体采访时透露：“据估计，新钞最早将于2030年年初发行。”如今，支付应用程序及信用卡支付已经相当普遍，但现金在瑞士仍发挥着十分重要的作用。施莱格尔表示，他本人也对新钞充满期待。

对此，央行很早就开始了规划。据央行行长称，目前使用的纸钞于2016到2019年陆续发行，仍具有很强的防伪功能。尽管如此，该系列纸钞的使用寿命已经过半。按照惯例，新钞需每15到20年推出一次。

竞赛开始

相关声明表示，2025年2月到7月，参赛者可以进行新钞设计。设计将由建议委员会和专家组进行评估。胜出者将于2026年宣布，并将受托进一步完善新纸钞的设计。

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瑞士央行对新系列纸钞的安全性、功能性及图案设计提出了很高的要求。除需要兼顾各项要求，新纸钞的防伪特征必须易于辨认，但难以伪造；方便人和机器识别又经得起日常频繁使用的考验。此外，新钞还得担当瑞士的名片。

瑞士央行委员会和理事会(SNB’s Bank Council and Governing Board)已确定了新币主题。该系列货币将根据六种海拔高度描绘瑞士地貌。具体来说：10瑞郎面值描摹低地地区(包括主要城市)；20瑞郎面值的中部高原区；50瑞郎面值的汝拉山区(Jura)；100瑞郎面值的阿尔卑斯山麓；200瑞郎面值以山脉为主；1000瑞郎面值的重点是高山。

其主要目标是真实并生动地刻画瑞士的多样性，在令人难忘的各类景观中展现瑞士的动植物及人文。普通人也可以通过在线调查对新版纸币设计发表意见。

保留1000瑞郎面值的钞票

瑞士央行明确表示会继续保留1000瑞郎面值的纸币。施莱格尔指出：“对瑞士人而言，1000瑞郎面值的纸币仍会是重要的支付，尤其是保值方式。”在负利率阶段，大量资金以1000瑞郎面值囤积。不过，利率回调以来，对其的需求再次减少。

施莱格尔认为，现金的使用在瑞士仍然十分重要。据统计，瑞士大约三分之一的交易通过现金支付。他补充道：“我们相信，现金在未来仍是广泛使用的支付手段。”