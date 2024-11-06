瑞士央行启动新钞设计大赛

瑞士央行启动了以“瑞士及其海拔高度”(“Switzerland and its altitudes”)为主题的新系列纸钞设计竞赛。钞票的颜色和面值将保持不变。
此内容发布于
点击这里，订阅瑞士资讯swissinfoch.时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。
新任瑞士央行行长马丁·施莱格尔(Martin Schlegel)近日接受媒体采访时透露：“据估计，新钞最早将于2030年年初发行。”如今，支付应用程序及信用卡支付已经相当普遍，但现金在瑞士仍发挥着十分重要的作用。施莱格尔表示，他本人也对新钞充满期待。
对此，央行很早就开始了规划。据央行行长称，目前使用的纸钞于2016到2019年陆续发行，仍具有很强的防伪功能。尽管如此，该系列纸钞的使用寿命已经过半。按照惯例，新钞需每15到20年推出一次。
竞赛开始
相关声明表示，2025年2月到7月，参赛者可以进行新钞设计。设计将由建议委员会和专家组进行评估。胜出者将于2026年宣布，并将受托进一步完善新纸钞的设计。
相关内容
相关内容
瑞士的纸币在生命尽头都去哪儿了？
此内容发布于
尽管无现金支付日益盛行，全球每天仍有成百上千万张纸币在流通。但谁来决定一张纸币何时应该退出流通，退出流通后纸币又会发生什么呢？
更多阅览 瑞士的纸币在生命尽头都去哪儿了？
瑞士央行对新系列纸钞的安全性、功能性及图案设计提出了很高的要求。除需要兼顾各项要求，新纸钞的防伪特征必须易于辨认，但难以伪造；方便人和机器识别又经得起日常频繁使用的考验。此外，新钞还得担当瑞士的名片。
瑞士央行委员会和理事会(SNB’s Bank Council and Governing Board)已确定了新币主题。该系列货币将根据六种海拔高度描绘瑞士地貌。具体来说：10瑞郎面值描摹低地地区(包括主要城市)；20瑞郎面值的中部高原区；50瑞郎面值的汝拉山区(Jura)；100瑞郎面值的阿尔卑斯山麓；200瑞郎面值以山脉为主；1000瑞郎面值的重点是高山。
其主要目标是真实并生动地刻画瑞士的多样性，在令人难忘的各类景观中展现瑞士的动植物及人文。普通人也可以通过在线调查对新版纸币设计发表意见。
保留1000瑞郎面值的钞票
瑞士央行明确表示会继续保留1000瑞郎面值的纸币。施莱格尔指出：“对瑞士人而言，1000瑞郎面值的纸币仍会是重要的支付，尤其是保值方式。”在负利率阶段，大量资金以1000瑞郎面值囤积。不过，利率回调以来，对其的需求再次减少。
施莱格尔认为，现金的使用在瑞士仍然十分重要。据统计，瑞士大约三分之一的交易通过现金支付。他补充道：“我们相信，现金在未来仍是广泛使用的支付手段。”
相关内容
越来越多的瑞士人放弃食肉
此内容发布于
瑞士素食者协会(Swissveg)主张以植物性食物为基础的饮食方式。其调研显示，放弃肉类消费的瑞士人人数空前增长。协会表示，在过去的五年中，素食主义者 (vegetarian,主张不食用来自飞禽、走兽、鱼虾等动物身体的肉类食物，只食用谷物、豆类、蔬菜和水果等植物类以及菇类食品)及纯素食主义者(vegan,主张禁止食用包括蛋类、奶制品、蜂蜜在内的任何与动物有关的食品，甚至避免使用取自动物和动物衍生物的生活成品)的人数增加了近40%。
更多阅览 越来越多的瑞士人放弃食肉
相关内容
瑞士联邦铁路发起宣传活动，呼吁公共出行更加安全
此内容发布于
瑞士联邦铁路公司正在发起一项宣传活动，呼吁人们在乘坐公共交通时彼此更加尊重，确保更安全的出行。从下周起，车站及列车内的海报和屏幕将投放防止袭击的信息。
更多阅览 瑞士联邦铁路发起宣传活动，呼吁公共出行更加安全
相关内容
五分之一的瑞士儿童在家中遭受心理虐待
此内容发布于
在瑞士，五分之一的儿童是心理暴力的受害者。每三名儿童中就有一名亲眼目睹过父母之间的心理暴力。瑞士儿童保护组织Kinderschutz Schweiz于11月4日发起一项预防宣传活动。
更多阅览 五分之一的瑞士儿童在家中遭受心理虐待
相关内容
瑞士联邦主席祝贺唐纳德·特朗普赢得大选
此内容发布于
瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)向唐纳德·特朗普和竞选伙伴JD·万斯赢得本次美国大选表示祝贺，同时重申了两国之间牢固的科研和经济纽带。
更多阅览 瑞士联邦主席祝贺唐纳德·特朗普赢得大选
相关内容
苏黎世/上海：ABB公司收购Aurora Motors
此内容发布于
11月6日，总部位于苏黎世的电气工程和自动化公司ABB宣布签署收购美国立式泵电机Aurora Motors的协议。这项交易将增强ABB的产品供应，并扩大其全球业务。
更多阅览 苏黎世/上海：ABB公司收购Aurora Motors
相关内容
瑞士政府计划削减对非欧盟国家居民的社会福利
此内容发布于
2022年6.7%生活在瑞士的669'100名来自第三国(非欧盟国)的居民领取了社会救济金。这一数字比前一年略微下降了0.5个百分点。从2015年-2017年，这一比例约为8.5%。
更多阅览 瑞士政府计划削减对非欧盟国家居民的社会福利
相关内容
八分之一的瑞士家庭陷入逾期债务
此内容发布于
2022年，逾八分之一的瑞士人，生活在至少有一笔逾期债务的家庭中，在瑞士总人口中占比12.1%。总体而言，40.9%的瑞士人口在这一年至少有一种形式的欠款。
更多阅览 八分之一的瑞士家庭陷入逾期债务
相关内容
七分之一的瑞士人在2023年跳槽
此内容发布于
根据瑞士联邦统计局的数据，2023年大约7个瑞士人中就有1个调整了工作岗位。在15到24岁年龄段中，该比例接近四分之一。
更多阅览 七分之一的瑞士人在2023年跳槽
相关内容
“如果我们巧妙规划，瑞士可以容纳一千万人口”
此内容发布于
今年6月，瑞士人口首次突破900万。未来学家Martina Kühne预测这个人口稠密国家未来几十年的发展方向。
更多阅览 “如果我们巧妙规划，瑞士可以容纳一千万人口”
相关内容
研究显示2023年瑞士CEO薪酬上涨5%
此内容发布于
根据Ethos基金会的一项调研，瑞士数家最大上市企业的高层管理人员去年的薪酬平均上涨5%。平均薪酬总额上升至800万瑞郎(约合人民币6’581万元)。
更多阅览 研究显示2023年瑞士CEO薪酬上涨5%
阅读更多
相关内容
瑞士的纸币在生命尽头都去哪儿了？
此内容发布于
尽管无现金支付日益盛行，全球每天仍有成百上千万张纸币在流通。但谁来决定一张纸币何时应该退出流通，退出流通后纸币又会发生什么呢？
更多阅览 瑞士的纸币在生命尽头都去哪儿了？
相关内容
瑞士发行新版全世界最值钱的纸币
此内容发布于
世界上单张价值最高的纸币-面值为1000瑞郎的最新版钞票，现已正式发行面世，进入流通环节。倘若您置身瑞士，该付出多大努力才能挣来这么一张高面值大钞？又得多节衣缩食才能省下一张1000瑞郎大额纸币？
更多阅览 瑞士发行新版全世界最值钱的纸币
相关内容
世界上价值最高的流通货币是瑞士的千元大钞
此内容发布于
1000瑞郎(约合960欧元)纸币在日常生活中比较罕见，但是，这种千元大钞却在瑞士流通钞票中足足占了57%的比例。
更多阅览 世界上价值最高的流通货币是瑞士的千元大钞
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。