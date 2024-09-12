瑞士联邦铁路公司利润下降，准点率提升

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苏黎世大麻研究获得积极评价
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试点项目计划启动一年后，苏黎世的卫生官员对娱乐性大麻使用的对照研究给出了积极评价。
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瑞士政府计划禁止哈马斯进入瑞士五年
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瑞士政府向议会提交了一份提案，计划禁止巴勒斯坦武装团体哈马斯及其相关组织在瑞士境内活动，为期五年。
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瑞士政府计划将乌克兰难民S类保护身份延长至2026年3月
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瑞士政府决定将乌克兰难民的S类保护身份延长至2026年3月4日。对该身份受益者的支持措施也将继续。
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对耶稣画像射击，瑞士政治家辞职
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瑞士政治家萨妮娅·阿梅蒂(Sanija Ameti)日前发表了自己向基督教图像射击的照片，引致群情激愤，她也因此辞去了苏黎世自由绿党(GLP/PVL)的领导职务。
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瑞士在2024年残奥会上创下奖牌纪录
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2024年巴黎残奥会已经落下帷幕。在奥运会结束四周后，残奥会火炬于上周日晚9时58分正式熄灭。
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瑞士联邦铁路数公斤爆炸物被盗
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瑞士联邦铁路公司(Swiss Federal Railways)位于瑞士北部巴塞尔乡村半州劳芬特山谷的一处建筑工地上，数公斤爆炸物遭窃。窃贼身份不详。瑞士总检察长办公室已启动刑事诉讼程序。
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艾滋病毒：一名日内瓦男性似已被治愈
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知名科学期刊《自然-医学》(Nature Medicine)刊登的一篇文章证实，日内瓦一名感染人类免疫缺陷病毒(HIV，又称艾滋病毒)的患者已获治愈。日内瓦大学医院(HUG)周二(9月3日)宣布，该患者体内已经32个月未检测到艾滋病毒。
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每日小酌还是偶尔暴饮？瑞士人倾向于后者
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根据一项最新研究，在年满15岁的瑞士人里，每五个人中就有四个人饮酒，但每天都喝一点的人数却在减少。
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逾三分之二的瑞士人感到精疲力竭
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一项调研发现，瑞士人口中逾三分之二感到自己精疲力竭。只有15%的受访者认为自己的健康状态非常好。
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瑞士人生活在社会经济舒适圈
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根据瑞士智库GDI研究所(Gottlieb Duttweiler Institute)9月2日发表的一项研究，瑞士人很少有机会跨越年龄层次、财富阶层及教育背景接触到新朋友。不过，他们希望看到生活更加多样化。
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