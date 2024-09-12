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瑞士联邦铁路公司利润下降，准点率提升

每天约134万人乘坐瑞士联邦铁路出行。
每天约134万人乘坐瑞士联邦铁路出行。 Keystone-SDA

2024年上半年，瑞士联邦铁路公司(Swiss Federal Railways，简称SBB) 盈利5’080万瑞郎(约合人民币4.3亿元)，仅是去年同期收益的一半。

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Keystone-SDA

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据SBB称，造成盈利骤减的主要原因是货运列车利润缩水以及基础设施建设和地区运输成本增加。

同时，SBB于9月9日宣布，联邦铁路客运量创下新纪录。每天，134万人次乘坐SBB列车出行，同比增长0.7%。

相关新闻稿表示，今年上半年，SBB载客列车的准点率达到历史最好水平。准点到达率约93.8%。

SBB的数据显示，瑞士西部，尤其是南部提契诺州准点率大幅提高，约98.9%的列车准点接驳。

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