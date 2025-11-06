瑞士首个动物收容中心启用

这座木箱安放在森林边缘，同时配置了摄像头、风扇及太阳能板。 Keystone-SDA

为了避免宠物遭弃养，保障长期不受重视的特殊宠物的需求，瑞士首个小型动物收容所于11月1日在伯尔尼州的图恩市附近正式对外开放。运营该收容所的基金会希望借此防止兔子、豚鼠等啮齿类小动物遭到遗弃。

该收容箱属于试点项目，为宠物主人提供紧急情况下的弃养选择。当地报纸于11月3日首次报道了该项目。

作为收容设施的木箱安放在许内格城堡(Hünegg Castle)上方的林缘地带，同时配备了摄像头，风扇和太阳能板。动物被放入安置屋后会接受体检，由专人照料，并于两个月后开放领养。

“动物收容”基金会(Tierklappe foundation)完全依赖捐款运营。基金会主席Jasmin Reinhard在接受媒体采访时表示，该项目不仅是建立救援中心，也致力于开展预防和教育工作，旨在提高公众对被忽视宠物需求的重视。

基金会官网声明：“动物收容中心并非为不负责任的行为大开方便之门，而是拒绝漠视而提出的代替方案。”对许多动物而言，这是生存的转机。该项目重点收容兔子和啮齿类动物，因其常被忽视，需求往往被低估或漠视。

瑞士对动物权益的保护在全球范围内堪称典范。根据《瑞士动物保护法》，任何人都不得出于不当目的让动物遭受疼痛、折磨、伤害或恐惧，并且必须尊重动物的尊严。在宠物饲养上更不能含糊，包括对特定宠物强制要求社会性互动和身份识别。例如，瑞士是欧洲唯一一个要求所有狗植入微芯片并进行中央数据库身份注册的国家。法律明文规定，豚鼠、兔子和长尾小鹦鹉等社会性“群居”物种必须成对饲养。对于独身的猫，则“必须每天与人保持接触，或者跟其他猫会面”。

