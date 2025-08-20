瑞士奥地利表态 愿为和平峰会接待蒲亭

（法新社日内瓦19日电） 瑞士与奥地利今天表示，尽管国际刑事法院（ICC）已对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）发出逮捕令，但如果蒲亭是为参与俄乌和平峰会前来，瑞士与奥地利均不会进行逮捕。

瑞士外交部长凯西斯（Ignazio Cassis）在记者会上表示，在某些情况下，蒲亭将被允许入境瑞士。

凯西斯指出，瑞士政府去年说明了向被发出国际逮捕令人士提供豁免权的规则，「此人必须是为参与和平会议前来，而非出于私人因素」。

另一方面，奥地利总理史托克（Christian Stocker）表示，如果和平谈判在奥地利领土进行，奥地利将与国际刑事法院联系，「以确保蒲亭总统能够出席」。

史托克指出，他已在泽伦斯基6月访问期间，提出以维也纳作为谈判地点的可能。

史托克在声明中表示：「我们的首都拥有悠久的对话传统」。他并提到维也纳是多个国际组织所在。

奥地利是欧洲联盟（EU）成员国，但并非北大西洋公约组织（NATO）成员国，它过去曾寻求与俄罗斯建立密切关系，但莫斯科入侵乌克兰后，双方关系恶化。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）稍早提出在欧洲举行蒲亭与乌克兰总统泽伦斯基（VolodymyrZelenskyy）和平峰会的可能性，他谈到场地应选在「中立国，或许是瑞士」。

蒲亭因非法驱逐乌克兰儿童的战争罪，目前遭到国际刑事法院通缉。他上次造访日内瓦是在2021年6月，当时是为与时任美国总统拜登（Joe Biden）举行高峰会。

俄罗斯与乌克兰最近一次的双边会谈是在土耳其的伊斯坦堡举行。尽管土耳其是北约成员国，但莫斯科认为土耳其对俄罗斯较为友善。