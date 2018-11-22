此内容发布于2018年11月22日 下午3:08 最后更新 - 2018年11月22日 -15:08

单就差旅报销费用来看，瑞士外交人员和财政部官员花费最高

(Keystone)

据瑞士纸媒《一瞥报·周日版》(SonntagsBlick)报道，回溯2017年，瑞士除联邦委员会和法院以外的联邦政府所属的七个部委公务员花费了总计高达1.127亿瑞郎(折合人民币约为7.86亿元)的行政费用开支。



瑞士联邦政府七大部委总共有3.48万个全职公务员岗位，平均每位公务员全年所用的交通、餐饮、差旅住宿等行政开销近3500瑞郎(约合2.44万元)。



开销最大的当属国防部，报销账目全年累计高达4518万瑞郎。对此，军方负责人已于上周六(11月17日)公开致歉，并表示军队内部各军阶的确亟需观念转变。



第二大手笔的为联邦外交部，全年行政开支为2960万瑞郎，财政部则以1896万瑞郎紧随其后。



单就差旅报销费用来看，外交人员和财政部官员花费最高。



《一瞥报·周日版》对比发现，与私营机构职员相比，联邦政府雇员的行政费用开支可谓不菲。



报道指出，一家旗下拥有750名雇员的私营企业，绝大多数行政报销费用都来自瑞士国内的差旅及接待娱乐费用，粗略估算，人均全年仅消耗733瑞郎(约合5106元)。



瑞士资讯swissinfo.ch/ds

Neuer Inhalt Horizontal Line