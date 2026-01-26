一场大火，烧不毁瑞士良好的国际形象

瑞士国家形象委员会(Presence Switzerland)负责人亚历山大·埃德尔曼(Alexandre Edelmann)认为，克莱恩-蒙塔纳大火引发的国际媒体对瑞士的关注是前所未有的。 Keystone / Anthony Anex

2026年新年夜，克莱恩-蒙塔纳一场火灾造成40人丧生。瑞士随即成为国际媒体关注的焦点。瑞士国家形象委员会(Presence Switzerland)负责人亚历山大·埃德尔曼(Alexandre Edelmann)认为，必须进行大量信息工作，以防瑞士形象因此遭受持久损害。

克莱恩-蒙塔纳惨案发生近三周后，媒体压力有所缓解。但在海外-尤其是意大利-批评声依然强烈。作为回应，负责在海外推广瑞士联邦形象的机构-瑞士国家形象委员会”(Presence Switzerland)-已取消了原定于米兰-科尔蒂纳冬奥会期间在瑞士屋举行的两场庆祝活动。该委员会负责人亚历山大·埃德尔曼(Alexandre Edelmann)正密切关注事态发展。

瑞士资讯swissinfo.ch：克莱恩-蒙塔纳惨案发生后，瑞士正面临来自国际社会的严厉批评。这会对您在国家形象委员会的工作产生什么影响？

亚历山大·埃德尔曼：从1月1日早上开始，世界各地的媒体就开始报道克莱恩-蒙塔纳事件。我们的工作之一就是评估这些媒体报道，分析媒体对瑞士的报道内容。我们可以肯定，这是近年来国际媒体对瑞士最大数量的一波报道。

这场悲剧的国际影响能否与冲击瑞士海外形象的其他灾难性事件相提并论，例如：20世纪90年代的太阳圣殿教教徒集体自杀，或者瑞航111号航班坠毁事件？

由于当时瑞士国家形象委员会尚未成立，我们没有相关数据进行比对。但有一点可以肯定：自我们开始衡量瑞士在海外媒体的曝光度以来，此次事件得到了最广泛的报道。

尽管随着时间的推移，媒体对克莱恩-蒙塔纳惨案的报道有所减少，但这场灾难仍然占据着意大利媒体的大量版面。 Keystone / Jean-Christophe Bott

这两年，瑞士信贷银行的倒闭也曾在短时间内引起国际媒体的广泛关注。政府出手救助的决定避免了国家形象受损。然而，银行形象的损害则在所难免。

克莱恩-蒙塔纳火灾引发的媒体关注度是前所未有的。这无疑与这场悲剧的普遍性、现场惨象、死亡人数、遇难者的年轻程度以及这场恶行事故与瑞士安全形象之间的巨大反差有关。

在瑞士这样一个被视为安全典范的国家竟然会发生如此悲剧，这也让很多人感到惊讶。批评声会对瑞士的形象产生怎样的影响？

这样的灾难与瑞士以往安全国家的形象确实存在巨大反差，也是我们面临的一个挑战。现在断言这是否会让瑞士受到永久性影响还为时尚早。可以肯定的是，部分人心目中的瑞士形象受到损害，而我们需要为此做很多弥补工作。我们不能假装什么都没发生。

人们对瑞士怀有期望：必须查明真相，弄清缘由。正如瑞士联邦主席和瓦莱州政府主席所言，必须追究相关责任。我们对遇难者深怀尊重。但我们认为，瑞士在国际上享有良好形象的大部分原因，并未被这一事件抹杀。

一个重要的批评点是“瑞士被金钱蒙蔽了双眼”。瑞士正努力摆脱“黑钱避风港”的名声。这种指责是不是在“雪上加霜”？

整体来看，就公众认知而言，自银行保密制度废除以来，针对瑞士在这一领域的批评有所减少。至于克莱恩-蒙塔纳事件，这并非是最普遍被质疑的方面。人们的诘问更多集中在事发酒吧缺乏安全检查，以及造成这种疏忽的因素。

在大多数国家，媒体对这场悲剧的报道正在逐渐减少，但在意大利，报道依然非常强烈，批评之声也尤为激烈。您如何解释意大利人的这种反应？

除瑞士外，在本次灾难受中受影响最大的两个国家是法国和意大利。两国媒体最初对此事的关注度不相上下，但意大利的批评声势更为猛烈。值得注意的是，除意大利外，其他地区对该事件的报道力度都在下降。这无疑可以从几个方面来解释。首先，克莱恩-蒙塔纳在意大利是一个历史悠久、声誉卓著的旅游胜地。因此，事件发生后，意大利民众不免更加震惊。这也是完全可以理解的。

这场悲剧在意大利也是一个政治事件：意大利总理发表讲话，慰问遇难者，并组织了悼念仪式。总之，各国媒体的报道和语气各不相同。

我们是否应该担心瑞士的形象会受到持久损害？

在第一时间，形象受损并非瑞士要考虑的首要问题。最关键的是从人道主义层面为这场悲剧善后。在此之后，我们需要注意国家形象问题，因为确实存在受损风险。但我认为瑞士的形象不会受到全面的、多领域的损害。

但是克莱恩-蒙塔纳市的旅游业无疑正在面临严峻挑战。据媒体报道，当地已经遭遇一些短期行程取消的情况。我认为其他旅游目的地目前尚未受到影响。但这场灾难的真正影响究竟如何，只有时间才能给出答案。

需要采取哪些措施来最大限度地减少这场悲剧对瑞士国家声誉的影响？

第一步是确保调查在法律框架内妥善进行，并保障公众获取信息的权利。这关乎正义，而非公关。我们与各国大使馆合作，确保现有信息得到正确传播，并纠正任何误解。我们还必须向相关国家和受害者家属提供信息。我的同事-尤其是巴黎和罗马的同事-都全力以赴地进行着这项工作。

(编辑：Pauline Turuban，编译自法语：郭倢/dh)

