The Swiss voice in the world since 1935
瑞士民主

三分之二的瑞士人从事志愿服务，为什么还不够？

假如没有志愿者，局面不堪设想：2025年瑞士联邦体操节(Eidgenössische Turnfest 2025)吸引了30万名观众及6’5000名选手涌入洛桑。
假如没有志愿者，局面不堪设想：2025年瑞士联邦体操节(Eidgenössische Turnfest 2025)吸引了30万名观众及6’5000名选手涌入洛桑。 Keystone / Jean-Christophe Bott

瑞士公益协会(Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft)发布的最新一期《志愿者监测报告》显示，热心投入志愿工作的人往往更能理解妥协文化及民主制度。

此内容发布于
7 分钟

作为记者，我关注民主发展，特别是瑞士视角下的相关动态。 作为一名瑞士人，我长期以来对公共讨论如何塑造社会深感兴趣。

近三分之二瑞士人从事着某种志愿者工作。共5000人参与了由瑞士公益协会发起的志愿者监测全面科学调查(SGG)(德)外部链接。许多人或参加体育协会，或担任政治职务，或照顾和帮助家庭成员以外的其他人。

监测报告称，瑞士在国际比较中表现出“极高的志愿工作参与度”。与挪威、丹麦、瑞典及荷兰等国一道，瑞士无论在“正式或非正式志愿服务方面都位居欧洲前列。”

志愿工作与直接民主参与度之间的关系

项目负责人Andreas Müller表示：“志愿服务无处不在，且对社会凝聚力有着重要贡献。不过，瑞士的情况比较独特，志愿工作与志愿兼公职体系(又称：民兵体系)和直接民主制度参与之间会相互影响。”监测报告的结果表明，热情投身志愿工作的人通常也会积极参与政治活动。

外部内容

监测报告将志愿服务分为两类：正式及非正式。41%的人在一年中参与到正式志愿工作中，其中包括在9万余个瑞士协会、非营利组织中担任职务，以及担任某种官方荣誉职位。

51%的瑞士居民在一年中从事非正式志愿服务。其中，很多人参与志愿活动的频率不算高，例如偶尔邻里互助或照护亲人。总体来看，64%，即近三分之二的瑞士居民在一年中以正式、非正式或两者兼有的形式参与到志愿工作中。

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您愿意无偿为地区或国家提供志愿服务吗？

在瑞士许多人自愿义务承担政治义务，却不能以此为生，这是典型的瑞士政治体系中所谓的民兵制度，您能想象当官不拿工资吗？

参与讨论
27
21 留言
查看讨论

志愿工作保持“基本稳定”就足够了吗？

该监测报告每五年发布一次。由于此次时间跨度包含了新冠疫情时期，人们对监测结果格外期待。尽管疫情期间协会活动严重受限，但据报告显示，“整个瑞士社会掀起了一股团结互助的浪潮。”

不过，由于方法的调整，与之前的监测报告进行比较有些困难。综合来看，本次监测报告显示的情况与五年前类似。

然而，报告负责人Müller对“从民主政治角度看，这样的结果是否令人满意”持怀疑态度。“志愿工作仅保持基本稳定不算什么好消息，我们需要看到增长的态势。”否则，从长远来看，社会凝聚力将会逐步瓦解。

对政治及社会更高的基本信任度

事实上，《志愿者监测报告》表明，志愿服务与归属感关系密切。愿意做志愿者的人倾向于对社区、居住地和瑞士有更强的归属感。

积极投身志愿工作的人往往对周围的人和社会机构的基本信任度也更高。

外部内容

积极投身志愿服务的人更能理解“妥协文化”，在政治参与中感到自己更有力量。从事正式志愿服务的群体中，55%不赞同所谓“政府做事，我没有发言权” 这样的说法。然而，这一比例在完全不参与任何志愿活动的人群中仅占36%。

Müller强调：“任何人的小小努力，对整个社会来说都是积极的力量。”孤立不利于社区利益。即便只是指导足球训练，也是在促进社会凝聚力。

国际志愿服务比较面临困难

《志愿者监测报告》指出，早在2017年的一份《欧洲价值观研究》报告中，瑞士排在第二位，仅次于挪威。

然而，在2022年最新的欧洲范围比较中，瑞士的排名有所下降。根据欧洲收入及生活条件统计数据，瑞士仅有25.7%的人做志愿者。

外部内容

不过，Müller不希望人们过度解读，因为在不同的调查中，某种活动被定义为志愿服务还是工作，标准也不同。

此外，国际志愿服务比较存在根本性困难。“在瑞士，尤其是瑞士德语区，人们普遍认为，公民社会需要自己解决问题。但在某些国家，国家扮演着不同的角色。”

在瑞士，自愿照顾邻居家的孩子是在从事非正式志愿服务。在法国等国家，托儿所更多，价格也更优惠，甚至可以接收小宝宝。“因此，人们需要的邻里支持自然就少，但这并不意味着这些国家的社会凝聚力差。”

Müller认为，瑞士目前正面临一场政治大辩论，主题围绕着“如何定义志愿服务，以及国家是否应该促进志愿服务和如何促进”的问题。今年11月，全国将就“公民服务公民动议” (die Service-Citoyen-Initiative)展开公投。该动议要求，所有瑞士公民履行强制性民事或服兵役义务。“不论人们支持还是担心义务服务会取代志愿服务，瑞士民众都将面临一场原则性讨论：要怎样理解民兵制度？什么是志愿服务？”

阅读我们关于“瑞士民兵制度”(自愿兼公职)的文章-瑞士政治体系的核心原则之一：

相关内容
穿黑色衣服的消防员属于义务消防队；穿黄色衣服的是职业消防队。除了军队和政界，瑞士的消防部门也通过“志愿兼公职”原则获得帮手。

相关内容

民主

在瑞士从政难发财

此内容发布于 瑞士是一个非常特殊的国家，尤其是政治体系非常与众不同，比如在瑞士从政没有工资，议员除了立法工作之外，往往还要另有一份职业，才能养家糊口。瑞士奉行“志愿兼公职制“，由民众义务承担社会政治职责。

更多阅览 在瑞士从政难发财

(编辑：Gysi von Wartburg，编译自德语：武建博/gj)

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
15
17 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
30
58 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

参与讨论
7
19 留言
查看讨论
阅读最长

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
穿黑色衣服的消防员属于义务消防队；穿黄色衣服的是职业消防队。除了军队和政界，瑞士的消防部门也通过“志愿兼公职”原则获得帮手。

相关内容

在瑞士从政难发财

此内容发布于 瑞士是一个非常特殊的国家，尤其是政治体系非常与众不同，比如在瑞士从政没有工资，议员除了立法工作之外，往往还要另有一份职业，才能养家糊口。瑞士奉行“志愿兼公职制“，由民众义务承担社会政治职责。

更多阅览 在瑞士从政难发财
2021年1月6日，唐纳德·特朗普的支持者在国会围绕2020年总统选举结果进行讨论时，特朗普支持者冲破安保措施进入国会大厦。

相关内容

冲进美国国会大厦的是些什么人？

此内容发布于 新冠疫情不仅改变了全球的公共卫生格局，也深刻影响了政治和社会动态。尤其在美国和欧洲社会出现了一些“怪异”现象：防疫措施激起民愤；阴谋论满天飞；有人闯入美国国会，我们的社会到底怎么了？

更多阅览 冲进美国国会大厦的是些什么人？
2020年，疫情期间，瑞士一个小村的民众在室外投票。

相关内容

瑞士的稳定来自于民众对政府的信任

此内容发布于 2025年，全球地缘政治格局发生重大变化。民粹主义在多个国家崛起，传统联盟不再稳固。美国首富埃隆·马斯克将其颠覆性理念带入政府，而瑞士在全球动荡的局势中，却保持了一如既往的稳定。

更多阅览 瑞士的稳定来自于民众对政府的信任
瑞士的全民投票

相关内容

细说瑞士的全民公投

此内容发布于 瑞士的政治体系被公认为是比较稳定和平衡的体系，直接民主是瑞士政治系统的核心元素。瑞士民众可发起公民动议举行全民投票，参与国家决策。许多国家的人都希望也能像瑞士这样经常举行全民投票。然而瑞士的这些直接民主的形式，如公民动议和公民复决到底是怎么回事；瑞士的这种政治体系又是怎么发展起来的？我们简单地做一个概述。

更多阅览 细说瑞士的全民公投
伯尔尼联邦大厦，瑞士政府所在地。

相关内容

瑞士：一个没有最高领导人的国家

此内容发布于 瑞士是一个很特殊的国家，尤其是在政治体系上非常特别，比如，这个国家没有最高领导人，七位联邦委员每年轮流担任联邦主席，但是这位联邦主席并没有更多权力，主席头衔只是一个外交场合的身份而已。此外，联邦政府的决策由七位联邦委员群策群力决定，采用所谓的"合议制"。

更多阅览 瑞士：一个没有最高领导人的国家

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团