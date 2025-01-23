企业高管对2025年前景表示乐观

企业高管对2025年的公司前景持乐观态度。 Keystone-SDA

凯捷咨询(Capgemini Research Institute, CRI)1月20日发布的一份报告显示，企业高管们对2025年的公司前景更有信心了。瑞士投资人对创新和供应链韧性尤其感兴趣。

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据悉，包括瑞士在内，来自17个国家的2500位高管参与了调研。其中，62%的受访者对2025年的企业前景表示乐观。该调研于2024年10月23日至11月20日进行。

受访者信心较前一年增长了6个百分点，比2023年上升了20个百分点。不过，研究也提醒说，高管们仅对自身企业，而非对整个市场抱以乐观态度。因此，对56%的受访者而言，削减成本是首要任务，优先于增加销售额。

放眼全球，调研显示，相比处在中游的瑞士，日本和中国更担心关税上涨和贸易关系的紧张化。“仅37%的人对未来12至18个月的全球运营环境表示出信心，比去年略有增加。”

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追加投资

凯捷咨询表示，在众多投资优先领域中，供应链韧性(supply chain resilience，指企业面对供应链的各项风险、破坏或冲击时，能够迅速恢复的能力。供应链韧性具备抗性与复原能力，即它能够缓解绝大多数供应链中断的冲击，并尽可能缩小其造成的影响。)被视作应对今年国际环境的重中之重。事实上，“63%的受访者表示2025年会加大该领域的投资。2024年时，该比例不足50%。”

80%的高管认为，客户体验也是投资重点。此外，近四分之三的企业计划在工程、研发和创新上增加投资。

凯捷咨询瑞士分公司首席执行官Guido Kamann在提到数据开发、人工智能及降低风险时强调：“我们注意到，瑞士客户近期加大了对技术的投资，尤其针对生命科学、制造业及消费品行业。”

高管对可持续发展，即包含氢能和可再生能源在内的“气候技术”(climate tech)方面的投资热情最高。72%的高管计划增加该领域投资。在瑞士，有此打算的企业占比为66%。