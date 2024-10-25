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瑞士劳动力市场上女性人数在半个世纪间增加逾一倍

瑞士劳动力市场中的女性人数在53年间增长逾一倍
瑞士劳动力市场中的女性人数在53年间增长逾一倍 Keystone-SDA

瑞士联邦统计局(Swiss Federal Statistical Office)日前发布的数据显示，半个世纪以来，女性在瑞士劳动力市场中的参与人数增加逾一倍。女性就业人数从1970年的96.4万人增加到了2023年的226.4万人之众。

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Keystone-SDA

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根据瑞士联邦统计局于10月17日发布的一份声明，回溯2023年，瑞士职场上15岁及以上的就业人员(即瑞士劳动年龄人口)中46.7%为女性。而在1970年，这一数字仅为33.9%。最新公布的数据还显示，在此期间，女性从事兼职工作的就业人数占比也呈现大幅提升，由1970年的29.4%增加到了当前的58%。

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总体而言，在1970年至2023年间，瑞士劳动力市场(包括男性和女性)的总体就业人数从280万增长至480万。根据瑞士联邦统计局提供的数据，2023年，男性就业者的人数达到了250万，占瑞士总体劳动年龄人口的53.3%。瑞士男性劳动年龄人口中从事兼职工作的比例也大幅提升，从1970年的4.1%上升到了2023年的19.6%。男女就业者总体从事兼职工作的人口比例也在过去53年间由12.7%增至37.6%。

从1970年到2023年，瑞士劳动年龄人口的平均年龄从38.4岁提高到了42.4岁。联邦统计局称，这一就业者平均年龄增长的趋势，与人口老龄化和就业群体受教育时间延长相符。盘点各年龄段的劳动年龄人口，几乎所有年龄段的就业人数都有所增加，只有15-24岁年龄段的就业人数有所下降，即从1970年的63.1万人缩水至2023年的54.6万人。

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