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瑞士商务旅客交通支出最多 

瑞士成人公共交通出行费用处在欧洲中游水平。
瑞士成人公共交通出行费用处在欧洲中游水平。 Keystone-SDA

一项调研显示，瑞士公共交通成人票价处在欧洲平均水平。但老年人和商务旅客的支出更高。 

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受公共交通信息服务协会Litra委托，Infras研究室对欧洲七个国家的票价进行了比较。据显示，去年，瑞士成人城市内的日常公共交通价格排在中间水平以下。但另一方面，老年居民支付的票价高居第二。 

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瑞士成年人在城市内的周通勤花费第二高。与其他国家相比，老年人在上述地区出行的费用最多。 

瑞士成人在城市间的日常通勤费用与七个国家的平均水平相当。不过，商务旅客在瑞士出行最贵。

由于城市公共交通的公共性，中国长期执行低票价政策，但城市公共交通比较共性的问题是过于依赖政府补贴。伴随着城市化进程加快，私家车、网约车、共享自行车、电动自行车等交通方式大量进入出行市场，分流走大量乘客之后，公交运营票价应如何调整也逐渐走进决策者的视线。 

 

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2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

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经过几个月的谈判，瑞士和欧盟于2024年12月宣布，关于一揽子双边协议的谈判已经结束。但未来的政治道路依然漫长，因为该协议必须得到瑞士议会的批准，且可能付诸全民公投定夺。

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凯勒-苏特在达沃斯世界经济论坛(WEF)开幕式上发表讲话。中国副总理丁薛祥也于周二向与会者致辞。

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世界经济论坛：瑞士联邦委员会主席呼吁开放市场与稳定的国家机构

此内容发布于 唐纳德·特朗普(Donald Trump)就职美国总统宣誓的次日，在1月21日达沃斯世界经济论坛(WEF)上，瑞士联邦委员会主席卡琳·凯勒-苏特、欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩和中国国务院副总理丁薛祥纷纷呼吁促进经济增长、公平竞争和全球合作。

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中国国务院副总理丁薛祥与瑞士经济部长盖伊·帕尔莫兰会晤。

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中国副总理丁薛祥访问瑞士

此内容发布于 今年正值瑞中建交75周年，瑞士经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)与外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)在伯尔尼共同欢迎中国国务院副总理丁薛祥的到访。

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苏黎世的交通标志也应该反映女性形象。

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苏黎世交通标志大变身，性别多样化来袭

此内容发布于 一直以来，人们站在苏黎世街道路口等红绿灯的时候，信号灯上显示的都是一个男性小人。不过，很快他就不孤单了，很快就有同伴了：女性、孕妇、女同性恋伴侣或拄着拐杖的老人。

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专家呼吁，肥胖症需要不同的诊断方法。

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此内容发布于 包括日内瓦大学医院(HUG)研究员在内的国际医生小组指出，身体质量指数(BMI，简称体质指数)并不是可靠的健康衡量指标。专家组呼吁修订肥胖症诊断指南。

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越来越多的瑞士人放弃吃肉。

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瑞士人越来越“无肉亦欢”

此内容发布于 在素食风行的今天，无论是从个人健康、环境保护还是人道主义角度出发，越来越多的瑞士人不愿意吃肉了。根据圣加伦大学的一项调查，无限制食用动物类产品的家庭比例从2022年的71%降到了64%。

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格劳宾登州的波斯基亚沃喜获2025年度瓦克尔奖。

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2025年瑞士建筑遗产奖：山区小镇的“偏远之美”

此内容发布于 瑞士文化遗产协会近日宣布，将2025年瓦克尔奖(Wakker Prize)授予瑞士东部格劳宾登州小镇波斯基亚沃(Poschiavo)，以表彰这座拥有3500名居民的小镇在传统、发展与社区意识之间实现的和谐互动。

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日内瓦湖区

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瑞士房租停涨，购房量激增 

此内容发布于 去年，瑞士住宅价格继续上涨势头，不过年底时增速减缓。另一方面，房租在两年飞涨之后出现停滞。 

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为何免费公交在瑞士行不通

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瑞士的交通费是人们日常生活中的一大笔开销。

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从2024年开始，瑞士推出新交通天票

此内容发布于 无论是在瑞士生活还是在旅行，交通费都是一项很大的开支，但好在瑞士有一种天票，价格相对优廉，能让人在次日早上5:00前无限使用从火车、游船、公共汽车或有轨电车等几乎所有公共交通工具。

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