瑞士商务旅客交通支出最多 

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世界经济论坛：瑞士联邦委员会主席呼吁开放市场与稳定的国家机构
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唐纳德·特朗普(Donald Trump)就职美国总统宣誓的次日，在1月21日达沃斯世界经济论坛(WEF)上，瑞士联邦委员会主席卡琳·凯勒-苏特、欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩和中国国务院副总理丁薛祥纷纷呼吁促进经济增长、公平竞争和全球合作。
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瑞士同性恋权益斗士-我已老去，身旁已没有你
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“我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。”然而，对于瑞士同性恋权利维护的先驱恩斯特·欧斯塔而言，身边却少了那个人。
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中国副总理丁薛祥访问瑞士
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今年正值瑞中建交75周年，瑞士经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)与外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)在伯尔尼共同欢迎中国国务院副总理丁薛祥的到访。
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苏黎世交通标志大变身，性别多样化来袭
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一直以来，人们站在苏黎世街道路口等红绿灯的时候，信号灯上显示的都是一个男性小人。不过，很快他就不孤单了，很快就有同伴了：女性、孕妇、女同性恋伴侣或拄着拐杖的老人。
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瑞士肥胖率翻倍，专家呼吁改革诊断方法
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包括日内瓦大学医院(HUG)研究员在内的国际医生小组指出，身体质量指数(BMI，简称体质指数)并不是可靠的健康衡量指标。专家组呼吁修订肥胖症诊断指南。
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瑞士雇主协会：瑞欧“联姻”须签“婚前协定”
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瑞士雇主协会主席罗兰·穆勒针对欧盟新协议提出了防止瑞士发生工资倾销的可行举措。其中包括对公然无视瑞士规定的公司施行禁令。
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瑞士人越来越“无肉亦欢”
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在素食风行的今天，无论是从个人健康、环境保护还是人道主义角度出发，越来越多的瑞士人不愿意吃肉了。根据圣加伦大学的一项调查，无限制食用动物类产品的家庭比例从2022年的71%降到了64%。
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瑞士国防部长维奥拉·阿姆海尔特宣布辞职
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瑞士国防部长维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)宣布，她将于3月底辞职。
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2025年瑞士建筑遗产奖：山区小镇的“偏远之美”
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瑞士文化遗产协会近日宣布，将2025年瓦克尔奖(Wakker Prize)授予瑞士东部格劳宾登州小镇波斯基亚沃(Poschiavo)，以表彰这座拥有3500名居民的小镇在传统、发展与社区意识之间实现的和谐互动。
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瑞士房租停涨，购房量激增
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去年，瑞士住宅价格继续上涨势头，不过年底时增速减缓。另一方面，房租在两年飞涨之后出现停滞。
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