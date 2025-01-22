瑞士商务旅客交通支出最多

瑞士成人公共交通出行费用处在欧洲中游水平。 Keystone-SDA

一项调研显示，瑞士公共交通成人票价处在欧洲平均水平。但老年人和商务旅客的支出更高。

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受公共交通信息服务协会Litra委托，Infras研究室对欧洲七个国家的票价进行了比较。据显示，去年，瑞士成人城市内的日常公共交通价格排在中间水平以下。但另一方面，老年居民支付的票价高居第二。

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瑞士成年人在城市内的周通勤花费第二高。与其他国家相比，老年人在上述地区出行的费用最多。

瑞士成人在城市间的日常通勤费用与七个国家的平均水平相当。不过，商务旅客在瑞士出行最贵。

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