瑞士职场的“55岁魔咒”

中国职场一直存在“35岁歧视”现象。根据官方统计，中年人的失业率虽然比青年人要低。相比之下，瑞士职场的“55岁年龄魔咒”要晚的多。瑞士最大的人寿保险公司瑞士人寿(Swiss Life)称，在瑞士，尽管55岁及以上人群占劳动人口的23%，其担任的工作仅占职场的8%。
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虽然与其他国家相比，瑞士老龄雇员的融入情况并不算差。但55岁以上的失业者往往很难重回职场。调研报告作者指出：只有16%的雇主明确表示愿意招聘65岁及以上年龄段的员工，而28%的雇主则只会“积极考虑”这种可能。
问及男性理想退休年龄时，46%的雇主认为应当在65岁之前。仅15%的受访雇主将其定在66岁或者以上。58%的雇主相信，对女性而言，理想退休年龄应早于65岁。
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半数受访企业承认，招聘合格的员工并非易事。但只有22%的企业认为雇佣年长员工可以解决问题；13%的公司鼓励员工工作到退休年龄以后。由于55到70岁的人约占现有潜在劳动力的五分之一，这一人力储备因此相当可观。
瑞士人寿养老金研究部负责人Andreas Christen表示：“可以想象，未来熟练劳动力的进一步短缺将推动55岁及以上人群，尤其是65岁及以上员工劳动力市场的发展，相应的劳动力潜力将更全面的释放。”
以上数据来自一项线上调查。约1’000名企业人力资源负责人参与了调研。这些企业至少雇佣了4名员工。
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