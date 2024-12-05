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瑞士职场阴影：一半员工曾遭受性骚扰

半数的雇员在工作中有过被骚扰的经历。
半数的雇员在工作中有过被骚扰的经历。 Keystone-SDA

尽管采取了防范措施，性骚扰仍然是瑞士职场的普遍问题。据调查显示，52%的员工曾经历过不受欢迎的性别歧视或性骚扰行为。

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瑞士联邦性别平等办公室(FOGE)12月3日表示，女性、年轻职场新人和实习生受到的影响尤为严重。调查涵盖了12种行为，从性别歧视或贬低性言论、玩笑与信息，到猥亵手势、肢体接触甚至性侵行为等。

职场性骚扰在中国也是一个较为普遍的问题，但受传统文化影响，社会对性别问题的保守态度使得职场性骚扰更难被公开讨论，也难以量化。不过近年来该问题逐渐进入公众视野，尤其是在社交媒体上，受害者的发声已在获得更多关注。

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电动汽车在瑞士相对少见。

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通勤报纸《20分钟》和Tamedia传媒集团共同开展的调查显示，近半数(48%)参与调查者赞成取消强制性小费。

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