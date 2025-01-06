瑞士遭遇破产潮？2024年企业与个人破产创纪录

瑞士2024年破产企业的数量创下历史新高。 Keystone-SDA

债权人协会Creditreform日前公布，2024年瑞士破产企业的数量显著高于2023年，达到历史新高。

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2024年全年的企业破产数量增长了15%，达到11’506家。其中完全因过度负债导致的公司破产增长了18%，涨幅尤为明显。同时，因组织结构缺陷导致的破产公告增加了6.6%。

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按州划分，下瓦尔登州、内阿彭策尔州和格劳宾登州的破产增长率非常高，这主要是由于这些州的破产基数较低，因此增长百分比显得更快。而在楚格州、日内瓦州、施维茨州和沃州，破产数量则处于较高水平。

建筑业破产最多

按行业划分，每五起公司破产中就有一起发生在建筑行业。贸易和商业服务业在破产总数中的占比均为18%，而酒店业占比为11%。

Creditreform的专家预计，新一年的破产数量将继续增加。原因之一是《联邦债务执行和破产法案》(Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy)修订版已从年初开始生效。

这意味着税收、关税或其他基于公共法的付款现在必须通过破产程序处理，而非通过查封。

更多新公司成立

去年不仅公司破产数量增加，新公司注册数量也有所增长。根据青年企业研究所(nstitut für Jungunternehmen，IFJ)12月31日公布的数据，2024年瑞士商业注册中新增公司近5.3万家，比2023年增加了2%以上。

Creditreform的统计数据与青年企业研究所的基本一致，新成立公司数量接近5.3万家。然而这一增长被商业注册中的注销数量增加所抵消-注销数量增长了6.1%，达到32’618家。这导致商业注册的变动净减少2.5%。

四分之一的新公司来自商业服务领域。整个第三产业(包括餐饮和贸易在内的服务业)占新公司总数的70%以上，而制造业和建筑行业合计占比约为17%。

个人破产也增加

去年不仅公司破产数量增加，个人破产数量也有所上升。据Creditreform统计，私人破产数量增长了6.2%，达到8’779例。

近年来与去世者相关的破产公告一直在增加，但最近，与在世个人相关的破产公告也出现显著增长。