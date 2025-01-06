瑞士遭遇破产潮？2024年企业与个人破产创纪录

债权人协会Creditreform日前公布，2024年瑞士破产企业的数量显著高于2023年，达到历史新高。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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2024年全年的企业破产数量增长了15%，达到11’506家。其中完全因过度负债导致的公司破产增长了18%，涨幅尤为明显。同时，因组织结构缺陷导致的破产公告增加了6.6%。
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瑞士2024经济展望：前路几何?
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畅想在安全港游弋的旅游业、正在瘦身的制药业巨头以及受经济放缓波及的企业：瑞士资讯的记者精选了几个行业进行分析，为您展望2024 年瑞士经济发展的重大变局。
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按州划分，下瓦尔登州、内阿彭策尔州和格劳宾登州的破产增长率非常高，这主要是由于这些州的破产基数较低，因此增长百分比显得更快。而在楚格州、日内瓦州、施维茨州和沃州，破产数量则处于较高水平。
建筑业破产最多
按行业划分，每五起公司破产中就有一起发生在建筑行业。贸易和商业服务业在破产总数中的占比均为18%，而酒店业占比为11%。
Creditreform的专家预计，新一年的破产数量将继续增加。原因之一是《联邦债务执行和破产法案》(Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy)修订版已从年初开始生效。
这意味着税收、关税或其他基于公共法的付款现在必须通过破产程序处理，而非通过查封。
更多新公司成立
去年不仅公司破产数量增加，新公司注册数量也有所增长。根据青年企业研究所(nstitut für Jungunternehmen，IFJ)12月31日公布的数据，2024年瑞士商业注册中新增公司近5.3万家，比2023年增加了2%以上。
Creditreform的统计数据与青年企业研究所的基本一致，新成立公司数量接近5.3万家。然而这一增长被商业注册中的注销数量增加所抵消-注销数量增长了6.1%，达到32’618家。这导致商业注册的变动净减少2.5%。
四分之一的新公司来自商业服务领域。整个第三产业(包括餐饮和贸易在内的服务业)占新公司总数的70%以上，而制造业和建筑行业合计占比约为17%。
个人破产也增加
去年不仅公司破产数量增加，个人破产数量也有所上升。据Creditreform统计，私人破产数量增长了6.2%，达到8’779例。
近年来与去世者相关的破产公告一直在增加，但最近，与在世个人相关的破产公告也出现显著增长。
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瑞士人的移民焦虑：庇护制度难逃其咎
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瑞士经济联合会(Economiesuisse)主席克里斯托夫·梅德(Christoph Mäder)日前表示，如果移民“超出可容忍范围”，瑞士必须能够自行控制。
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2024年瑞士电动车销量下滑
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2024年瑞士电动车销量低于前一年，瑞士电动车协会(Swiss eMobility)称这只是暂时的下滑。
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瑞士：欧洲人口走私新热点
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瑞士联邦警察局(Fedpol)近日发布报告，指出瑞士正日益成为有组织犯罪，特别是商业性人口走私的目标，而后者是欧洲增长最快的犯罪市场。这份报告显示出，瑞士受此影响的程度非常严重。
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新冠疫情爆发五年后，世卫组织仍在等待来自中国的数据
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新冠疫情爆发五年后，世界卫生组织(WHO)仍在等待中国提供相关数据。世卫组织再次要求中国给予配合，而中国政府显然害怕被追究造成这场灾难的责任。
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越来越多的瑞士人选择使用仿制药
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为鼓励更多人使用仿制药以替代品牌药物，瑞士采取了多种措施，如今这些措施已初见成效。
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移民问题最容易让瑞士人“动气“
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移民、援助乌克兰和防疫措施是最让瑞士人两极分化的三大议题-无论是从观点还是情感的角度来看。12月9日公布的一项就瑞士德、法语区2500名选民政治观点的调查得出这一结论。
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瑞士成年人的基本技能高于国际平均水平
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在一项国际比较调研中，瑞士成年人在阅读、日常运算和问题解决等基本技能方面的表现高于平均水平。不过，阅读和问题解决能力仅略高于平均值。
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瑞士政府否决针对超级富豪的遗产税提案
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瑞士青年社会党(JUSO)于今年年初提交一项动议，要求对超过5000万瑞郎(约合人民币4.6亿元)的遗产征收50%的税收，用于应对气候变化。瑞士政府否决了一项大幅提高超级富豪遗产税的提案，此举降低了该提案在全民公投中获通过的可能性。
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瑞士名城卢塞恩将对旅游大巴征收高额停车费
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卢塞恩是中国游客喜欢光顾的城市，他们往往随团乘旅游大巴前来。最近卢塞恩市议会最近通过了一项新的停车收费制度，旨在减少市中心的旅游大巴数量。这一措施在瑞士尚属首次，预计将对城市交通和旅游业产生深远影响。
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瑞士研究：家庭照顾者难幸福
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苏黎世大学的一项研究结果显示：长期照护家人对个人的福祉有负面影响。该研究结论来自对荷兰、德国和澳大利亚28'663名家庭照顾者的数据分析。
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瑞士公司的破产浪潮来袭
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瑞士公司的破产浪潮来袭，这是瑞士商业信息服务机构Dun & Bradstreet最新公布的调查结果所使用的题目。根据这项调查得出的结果，2022年1月-11月，瑞士的公司破产案例增加了21%。
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去年宣布破产的企业与个人总数上升了9.1%，这与新冠疫情期间政府设置的救助纾困方案逐步取消相吻合。2020年新冠疫情期间引入的经济救助措施正被逐步取消，这是破产总数大幅增加的原因之一。
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