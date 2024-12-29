影像回顾：惊鸿掠影中的瑞士2024

在过去的一年里，瑞士经历了许多亮点、国际重要会议，但也体验了诸多自然灾害和极端天气。瑞士资讯SWI swissinfo.ch的图片编辑精选了一些值得铭诸肺腑的图片。
此内容发布于
托马斯·科恩，1965年出生于瑞士，曾在苏黎世接受摄影师培训，1989年开始从事摄影记者工作。1990年，创立图片社Lookat Photos。托马斯·科恩曾两次获得世界新闻奖，并多次获得过瑞士国家奖学金。他的作品被广泛展出，并出现在不同类别的收藏中。
自2015年成为瑞士资讯swissinfo.ch的总编室成员。2006年至2015年，曾担任苏黎世投资类报纸《金融与经济》(Finanz und Wirtschaft)的“零售银行部“的负责人。毕业于新媒体新闻学专业(文学硕士，2014年，莱比锡大学)和经济学专业(硕士，1999年，伯尔尼大学)。
-
Deutsch
de
Die Schweiz 2024 in Bildern
原版
更多阅览 Die Schweiz 2024 in Bildern
-
Français
fr
L’année suisse 2024 en images
更多阅览 L’année suisse 2024 en images
相关内容
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国
如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。
更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国
记录特殊气象情况的图片尤其瞩目。
2024年，瑞士的夜空中屡屡出现极光现象，对于欧洲中部地区而言，这无疑是罕见的自然奇观。一些拍摄于强降雪后的照片展示了一种不可思议、令人窒息的美-然而，雪崩搜救行动现场留下的照片也在提醒我们，白色的美丽背后蕴藏着危险。
世界经济论坛(WEF)的年度会议一如既往地在国际上备受瞩目。但今年，另一场会议也让瑞士成为全球关注的焦点：6月，来自100个国家的高级代表在布尔根施托克(Bürgenstock)会面，商讨如何实现乌克兰和平。然而，侵略国俄罗斯及其最重要的盟友中国未出席会议，此举大大降低了会议的重要性。
2024年瑞士政治议程中最大的意外之一，当属全民公投通过了大幅提高养老金的提案，而该提案将以增发第13个月退休金的方式来实现。即使赞成该提案的人也没想到它会如此顺利地被通过，这一点从他们围观初步统计结果时的表情中可见一斑。我们的第三张图片捕捉下了这一瞬间。
联邦委员卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)当选2025年瑞士联邦主席后，与她的教犬见了面，这一幕也展现了政治中的人性一面。但还是请您亲自点击浏览这一年的图片吧。
2024，瑞士和中国之间也发生了许多重要的事件。
2024年1月，中国国务院总理李强访问瑞士并出席世界经济论坛2024年年会。2月，瑞士联邦委员兼外长卡西斯访华,并举行中瑞第三轮外长级战略对话。7月,瑞士联邦委员兼经济、教育与研究部长帕姆兰访华。
2024年是瑞中自贸协定生效10周年。十年间，瑞士对华出口额增长了约一倍，到2022年达到近160亿瑞郎(约合人民币1310亿元)。今年9月23日，瑞士联邦委员兼经济和教研部长帕姆兰与中国商务部部长王文涛以视频方式共同宣布，中瑞两国正式启动自贸协定升级谈判。瑞士希望，自贸协定升级版能够覆盖更多商品，并在人权和环保领域树立更高的标准。
2025年，瑞士和中国将共同庆祝建交75周年，瑞士外交部还计划在2021年公布的首部对华战略文件基础上，推出新的对华战略。新一年里，瑞士和中国关系将如何发展，让我们一起关注和参与吧。
点击这里，订阅瑞士资讯swissinfoch.时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。
(编辑：Benjamin von Wyl)，编译自德语：中文部/yz)
阅读更多
相关内容
获点赞最多的瑞士照片
此内容发布于
我们分析了照片网络服务社区Flickr网站从2014年1月至今的每一张关于瑞士的图片，下面的地图显示了每张照片…
更多阅览 获点赞最多的瑞士照片
相关内容
震撼瑞士年度最佳新闻摄影作品
此内容发布于
莱因哈特·冯·格拉芬利德基金会(Fondation Reinhardt von Graffenried，多语)评审委员会现已揭晓2018年度瑞士最佳新闻摄影师提名名单。
更多阅览 震撼瑞士年度最佳新闻摄影作品
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。