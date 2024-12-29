影像回顾：惊鸿掠影中的瑞士2024

2024年10月11日，瑞士西部里兹市(Riez)古尔泽山(Mont de Gourze)上，夕阳西下，湖光山色间，一头奶牛悠然地站在山上。 Afp Or Licensors

在过去的一年里，瑞士经历了许多亮点、国际重要会议，但也体验了诸多自然灾害和极端天气。瑞士资讯SWI swissinfo.ch的图片编辑精选了一些值得铭诸肺腑的图片。

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记录特殊气象情况的图片尤其瞩目。

2024年，瑞士的夜空中屡屡出现极光现象，对于欧洲中部地区而言，这无疑是罕见的自然奇观。一些拍摄于强降雪后的照片展示了一种不可思议、令人窒息的美-然而，雪崩搜救行动现场留下的照片也在提醒我们，白色的美丽背后蕴藏着危险。

世界经济论坛(WEF)的年度会议一如既往地在国际上备受瞩目。但今年，另一场会议也让瑞士成为全球关注的焦点：6月，来自100个国家的高级代表在布尔根施托克(Bürgenstock)会面，商讨如何实现乌克兰和平。然而，侵略国俄罗斯及其最重要的盟友中国未出席会议，此举大大降低了会议的重要性。

2024年瑞士政治议程中最大的意外之一，当属全民公投通过了大幅提高养老金的提案，而该提案将以增发第13个月退休金的方式来实现。即使赞成该提案的人也没想到它会如此顺利地被通过，这一点从他们围观初步统计结果时的表情中可见一斑。我们的第三张图片捕捉下了这一瞬间。



联邦委员卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)当选2025年瑞士联邦主席后，与她的教犬见了面，这一幕也展现了政治中的人性一面。但还是请您亲自点击浏览这一年的图片吧。

以前 下一个 2024年1月15日，在达沃斯(Davos)举行的世界经济论坛(WEF)年会开幕当天，警察站在国会酒店的屋顶上。 Afp Or Licensors 2024年3月2日，在穆伦(Mürren)，瑞士自由式滑雪明星法比安·博施(Fabian Bösch)将伯尔尼(Bern)阿尔卑斯山的传奇之巅希尔特峰(Schilthorn)变成了一座独特的马戏舞台，在那里他表演着惊险的特技，将体育的精准与俏皮的创意完美结合，背景则是令人叹为观止的山峦。 Jan Cadosch / Red Bull Content Pool 从左至右依次是国民院社民党籍议员塔玛拉·富尼切洛(Tamara Funiciello)、瑞士工会联合会沟通部门负责人班瓦·盖拉德(Benoit Gaillard)、瑞士工会联合会主席皮埃尔-伊夫·美拉德(Pierre-Yves Maillard)以及瑞士工会联合会首席经济学家丹尼尔·兰帕特(Daniel Lampart)，他们对增发第13个月养老金倡议公投的初步计票结果欢呼雀跃，投票于2024年3月3日周日在伯尔尼(Bern)举行。 Keystone / Peter Schneider 这张照片由瓦莱州警察局于2024年3月14日在布朗什峰(Tete Blanche)拍摄，那个周末有6名滑雪登山者在瑞士阿尔卑斯山失踪，图片展示的是对最后一名失踪者的搜寻工作。已有五人被发现死亡，对最后一名人员的搜寻工作已暂停。 AFP 2024年3月22日，农民运动的代表们在伯尔尼州(Bern)的基希贝格(Kirchberg)附近集结了约650辆拖拉机举行守夜活动，以施压要求政府满足他们的诉求。 Keystone / Alessandro Della Valle 2024年4月9日星期二，法国斯特拉斯堡(Strassburg)，瑞士年长女性气候保护协会(KlimaseniorInnen Schweiz)的两名代表对欧洲人权法院大法庭就其申诉作出的裁决发表评论。周二，欧洲人权法院(ECtHR)认定瑞士违反了《人权公约》，从而支持了气候保护协会的诉求，该协会此前指责瑞士在应对气候变化方面无所作为。 Keystone / Jean-Christophe Bott 2024年5月30日，在日内瓦(Genf)举行的国际电信联盟(ITU)“人工智能造福人类全球峰会”上，一个人工智能机器人在展位上展出。 Afp Or Licensors 2024年5月10日星期五，在瑞士的代伦斯(Daillens)，一辆在汽车行驶，道路两旁杨树成荫，夜空中北极光闪耀。 Keystone / Laurent Gillieron 2024年6月5日，在瑞士西部阿韦内什(Avenches)和佩尔讷(Payerne)之间的A1高速公路上，两架F/A-18战斗机在瑞士空军举行的战斗机起降演习中进行加油。 Afp Or Licensors 2024年6月15日星期六，在瑞士卢塞恩(Luzern)附近的斯坦斯施塔特(Stansstad)举行的乌克兰和平峰会期间，各国元首摆出传统全家福拍照姿势，瑞士总统维奥拉·阿姆赫德(Viola Amherd)向前倾身摆出东道主的姿态。 Keystone / Eda / Pool / Alessandro Della Valle 2024年6月17日，瑞士歌手尼莫·梅特勒(Nemo Mettler)-艺名尼莫(Nemo)-凭借歌曲《密码》(The Code)赢得第68届欧洲歌唱大赛(ESC)冠军，回到家乡比尔(Biel)受到众多粉丝的热烈欢迎。 Afp Or Licensors 2024年7月3日星期三，在瑞士南部马吉亚山谷(Maggiatal)的皮亚诺迪佩奇亚(Piano di Peccia)，埃利奥·比亚迪奇(Elio Biadici)在被风暴摧毁的自家马厩里打电话。 Keystone / Michael Buholzer 2024年7月6日，在德国杜塞尔多夫(Düsseldorf)的梅尔库尔竞技场，英格兰队与瑞士队即将展开2024年欧洲杯四分之一决赛，球迷们在看台上为各自支持的球队加油助威。 2024 Anadolu 2024年7月9日，在瑞士苏黎世(Zürich)的莱特齐格伦体育场前，一群“霉粉”(Swifties)在等待美国歌手兼词曲作者泰勒·斯威夫特的演唱会，这是她“时代巡演”的一部分。 Keystone / Ennio Leanza 2024年7月14日周日在苏黎世(Zürich)拍摄的照片，人们从铁丝网跳台跳入利马特河(Limmat)。 Keystone / Gaetan Bally 2024年7月17日星期三，在苏黎世的Resilient工作室，由“最后的避难所协会”组织的一场新闻发布会上，展示了由“解脱国际”组织(Exit International)研发的Sarco自杀胶囊舱。这种装置能让希望结束生命的患者在按下按钮的几秒钟内实现这一目的。 Keystone / Ennio Leanza 2024年8月4日，在巴黎北部圣但尼(Saint-Denis)的法兰西体育场举行的巴黎2024年奥运会女子200米比赛中，美国选手加布里埃尔·托马斯(Gabrielle Thomas)率先冲过终点线，牙买加选手尼埃莎·伯格尔(Niesha Burgher，6号)、瑞士选手穆金加·坎邦吉(Mujinga Kambundj，3号)和加拿大选手杰奎琳·马多戈(Jacqueline Madogo，8号)分列其后。 Afp Or Licensors 2024年8月26日星期一，正统犹太教徒游客正在达沃斯湖畔散步。 Keystone / Gian Ehrenzeller 2024年8月31日，在瑞士霍赫施泰滕(Höchststetten)举行的第40届瑞士联邦嗡嗡球联赛庆典上，一名参加嗡嗡球(Hornuss)比赛的选手在击打圆盘“Nouss”时，将球棒的木头末端击裂。 Afp Or Licensors 2024年9月20日，在巴塞尔附近里恩(Riehen)的贝耶勒基金会举办的“马蒂斯-邀你踏上旅程”展览的媒体参观活动中，一名参观者正在欣赏法国艺术家亨利·马蒂斯(Henri Matisse)的画作《构图(天鹅绒)(C)》。 Afp Or Licensors 2024年10月1日星期二，瑞士苏黎世奥尔利孔(Oerlikon)的一家日托中心外有警察在执勤。当日，一名23岁的中国留学生在该路段持刀袭击了数名幼童，导致三名5岁男孩受伤。 Keystone / Michael Buholzer 2024年11月21日星期四突降大雪，在瑞士伯尔尼的洛林区，一名骑行者推着自行车从被困在大雪中的汽车旁经过。 Keystone / Alessandro Della Valle 2024年11月21日星期四，在布赫赖恩(Buchrain)附近，A14高速公路上往卢塞恩(Luzern)方向的车辆严重堵塞。 Keystone / Philipp Schmidli 2024年12月11日，瑞士联邦议会联邦院在伯尔尼举行的联邦议会冬季会议上选举联邦委员卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)为2025年瑞士联邦主席。会后，她在伯尔尼的伯尔尼霍夫酒店与她的教犬-来自巴里基金会的圣伯纳犬宙斯·杜·格朗圣伯纳(Bernhardiner Zeus du Grand St. Bernard，左)及其女儿莉奥见面。 Keystone / Alessandro Della Valle 12月17日星期二，在古塔嫩(Guttannen)拍摄的照片显示，工人们正在检查一条直径为3.9米的装甲水管，该水管从奥伯拉尔湖(Oberaarsee)穿过格林塞尔斯湖(Grimsel)湖底通往格林塞尔(Grimsel)1号水电站，这是斯皮塔拉姆(Spitallamm)新大坝启用前的抽水和施工工作的一部分。 Keystone / Gaetan Bally 2024年12月19日星期四，联邦委员伊丽莎白·鲍姆-施奈德(Elisabeth Baume-Schneider，右)在伯尔尼联邦议会冬季会议期间，于国民院前厅抱着国民院社民党籍议员萨拉·维斯(Sarah Wyss，未出现在图中)的儿子梅尔，旁边是中间党籍国民院议员菲利普·库特(Philipp Kutter)。 Keystone / Peter Klaunzer 2024年12月23日星期一，瓦莱州弗兰西(Flanthey)附近的一个藤蔓环绕的十字路口被厚厚的积雪覆盖。 Keystone / Alessandro Della Valle 图片1

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2024，瑞士和中国之间也发生了许多重要的事件。

2024年1月，中国国务院总理李强访问瑞士并出席世界经济论坛2024年年会。2月，瑞士联邦委员兼外长卡西斯访华,并举行中瑞第三轮外长级战略对话。7月,瑞士联邦委员兼经济、教育与研究部长帕姆兰访华。

2024年是瑞中自贸协定生效10周年。十年间，瑞士对华出口额增长了约一倍，到2022年达到近160亿瑞郎(约合人民币1310亿元)。今年9月23日，瑞士联邦委员兼经济和教研部长帕姆兰与中国商务部部长王文涛以视频方式共同宣布，中瑞两国正式启动自贸协定升级谈判。瑞士希望，自贸协定升级版能够覆盖更多商品，并在人权和环保领域树立更高的标准。

2025年，瑞士和中国将共同庆祝建交75周年，瑞士外交部还计划在2021年公布的首部对华战略文件基础上，推出新的对华战略。新一年里，瑞士和中国关系将如何发展，让我们一起关注和参与吧。

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(编辑：Benjamin von Wyl)，编译自德语：中文部/yz)