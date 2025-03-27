瑞士媒体：投靠中国-台湾本土军政界人士成间谍

中国渗透台湾的主要对象是台湾退伍和现役军人。 Keystone-SDA

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。中国利用各种“渠道和策略”对台湾军队、政府机构和岛内亲华组织进行渗透；瑞士议会呼吁延长提及人权问题的瑞士对华战略；李嘉诚旗下的长江和记实业有限公司计划将其在巴拿马运河上的港口出售给美国，引中国强烈不满。

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瑞士资讯swissinfo.ch

我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是最近一周的主要内容摘要：

威胁：台湾公民为北京政府从事间谍活动

瑞士电信电子信息平台Bluewin.ch于3月24日发布文章《威胁：台湾公民为北京政府从事间谍活动》指出，在台湾，因间谍罪被起诉的公民人数近年来急剧上升。台湾的稳定“越来越受到自己国民的威胁”。

“一般来说，关于违反《国家安全法》的行为，军人的起诉率相对较高。这并不意味着普通人不从事类似活动，只是普通人的此类行为并不总是构成刑事犯罪。” 邢泰钊，台湾最高检察署检察总长

据台湾情报机构称，中国利用各种“渠道和策略”对台湾军队、政府机构和岛内亲华组织进行渗透-主要对象是那些想获取经济利益、可被勒索或亲中的退伍和现役军人。

中国雇佣的台湾间谍主要负责窃取机密文件、组织劝降，或者部署效力中国的武装组织。例如，中方 “组织犯罪分子招募退役军人，让后者说服其退役战友一起组建‘狙击队’，策划针对台湾部队和外国使馆的任务”。

“不能给‘背叛自己国家’的想法任何立足之地，如果台湾社会有这样的共识，那中国情报部门招募间谍会难得多。” Jakub Janda，欧洲价值安全政策中心台北办事处

最近，民进党议员沈伯洋称，一些台湾歌手、名流和政客也“被迫服从北京的命令，传播虚假信息、表达亲中观点或获取情报”。(Bluewin.ch外部链接/法)

瑞士议会国民院通过了一项提案，要求延长瑞士2021年制定的对华战略。 Keystone / Peter Klaunzer

瑞士的对华战略惹恼中国

3月21日，瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)报道，瑞士议会国民院通过了一项提案，要求延长瑞士2021年制定的对华战略。反对者担心这将破坏瑞士与中国自由贸易协定升级谈判的进程。

2021年3月瑞士外交部部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)提出了这项中国战略，旨在代表瑞士的利益和价值观，促进建设性和批判性的对话。战略中也涉及了人权话题，其中提到少数民族，尤其是维吾尔族和藏族的权利受到了更大的压力。

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尽管战略中使用了柔和的外交词汇，但这足以让当时的中国驻伯尔尼大使做出非外交反应。王世廷在一次罕见的网络媒体会议上说，西方正在散布有关新疆维吾尔自治区人权状况的“不实之词、假新闻和谎言”。瑞士应该接受中国人选择了不同的政治制度，即“中国式社会主义”。

“西方正在散布有关中国人权状况的不实之词、假新闻和谎言。” 2021年中国驻瑞士大使王世廷

对瑞士联邦委员会来说，事态显然变得有些“过火”。联邦委员会不想在当前的情况下继续实施上述双边对华战略。于是外交部宣布了一项新战略，其中也包括瑞士与其他亚洲G20国家的战略-除中国外，印度、日本、韩国和印度尼西亚也是亚洲重要的工业化国家和新兴国家。然而，国民院外交事务委员会坚持延长以前专门针对中国的战略。国民院现已通过这一提议。

国民院议员法比安·莫利纳表示，应坚持实行双边中国战略，因为将中国与其他亚洲国家一概而论是在“淡化重点”。自由民主党的汉斯·彼得·波特曼则代表反对派发言说，该提议是在意识形态上“抨击中国”-如果考虑到瑞士正在与中国进行的优化自由贸易协定进程，瑞士处境会很被动。

据瑞士政府解释，国民院外交事务委员会之所以提出“延长中国战略“的议案，是误以为相关对华政策将不再有效。外交部长卡西斯说：“这是一个误解。”之前的对华战略将被纳入未来的二十国集团亚洲国家战略，作为整个地区战略的一部分。因此，瑞士政府认为该提议与实际情况并不冲突，所以瑞士政府也考虑接受该提案。(NZZ外部链接/德)

长江和记实业有限公司计划将其在巴拿马运河上的港口出售给美国，引中国不满。 Keystone-SDA

中国政府尝试阻止巴拿马港口出售计划

3月21日，瑞士公共服务广播机构瑞士德语电视台SRF报道，香港富豪李嘉诚旗下的长江和记实业有限公司计划将其在巴拿马运河上的港口设施出售给包括美国投资公司Blackrock在内的财团。这笔交易涉及23个国家的43个港口，价值约230亿美元。中国政府对此表示不满，称交易是在胁迫和欺压下达成的，并认为这是对中国国家利益的背叛。

“与Blackrock的交易是在胁迫和欺压下达成的。” 中国外交部

两星期前，唐纳德·特朗普刚刚公开宣布他希望将巴拿马运河拿回到美国手中，就传出了出售港口的消息，中国政府现在显然想阻止这一交易。

巴拿马运河是世界上最重要的水道之一，连接着大西洋和太平洋，每年有一万多艘商船通过这条运河。巴拿马运河最初由美国修建，按照美国前总统吉米·卡特1977年签署的一份相关协议，运河1999年底开始归巴拿马所有。然而，现任美国总统唐纳德·特朗普最近宣布，他希望将运河，特别是运河两端的港口重新置于美国的控制之下，甚至可能为此动用军事力量。

巴拿马运河的贸易路线对中国非常重要；巴拿马本身对中国在拉丁美洲的影响力也很重要。这关系到贸易路线的安全，因为巴西等国的原材料也通过运河运往中国。巴拿马还是习近平主席新丝绸之路项目的签约国，不过巴拿马后来取消了这一项目。

显然，中国政府现在已经委托各部门了解情况，搞清是否还能阻止这个向Blackrock出售港口的项目。然而，专家们一致认为，目前可利用的法律手段有限。不过，中国政府可能会加大对长江和记实业的压力，毕竟该集团还在香港和中国大陆也经营着港口生意。(SRF外部链接/德)

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