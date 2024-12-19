瑞士媒体：武汉实验室提供DNA序列，证明其不是新冠病毒的源头

中国透明度的缺乏也加剧了人们对新冠病毒起源的怀疑 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里发布的有关中国的报道。2025年，中美之间的新一轮贸易和技术争端即将爆发，可能导致中国经济增长减缓2个百分点。

8 分钟

瑞士资讯swissinfo.ch中文部

新冠病毒来自人畜共通传染还是武汉病毒研究所病毒泄露？《时报》近日对此发表文章；2025年，中美之间的新一轮贸易和技术争端即将爆发，可能导致中国经济增长减缓2个百分点；中国黑客在几个月内成功渗透了美国主要电信运营商的网络，监视用户数据并窃听对话。

下面是主要内容摘要：

武汉实验室提供DNA序列，证明其不是新冠病毒的源头

瑞士法语报纸《时报》(Le Temps)于12月7日发布文章，就“新冠病毒源头”的新发现进行了报道。

新冠病毒来自人畜共通传染还是武汉病毒研究所病毒泄露？据《自然》杂志报道，中国科学院武汉病毒研究所科研负责人史正丽提交的脱氧核糖核酸序列显示，“该所实验室冰柜中储存的病毒没有一种是SARS-CoV-2病毒的最近共同祖先”。上述样本涉及2004年至2021年间，从中国南方收集到的56种β冠状病毒(betacoronaviruses，SARS-CoV-2所属的冠状病毒组)的全部基因组。

公布该信息的新闻发布会当天，美国国会也提交了关于新冠疫情的报告。该报告指出，武汉实验室病毒泄漏是新冠病毒源头“最可信”的假设。《时报》提到：“2023年春，美国能源部和联邦调查局曾经重申，武汉病毒研究所是新冠疫情的幕后黑手-尽管没有任何新的科学证据支持这一说法。” 世界卫生组织科学家小组在其第一份新冠病毒源头报告中给出的结论是，研究所泄漏的“可能性极小”。

尽管如此，中国透明度的缺乏也加剧了人们的怀疑。2023年2月，世界卫生组织以在中国进行关键研究存在困难为由，“谨慎地搁置”了第二阶段的调查。

2025年，中美之间的新一轮贸易和技术争端即将爆发。 KEYSTONE

习近平为特朗普2.0做好了更充分的准备

12月13日，瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)报道，2025年，中美之间的新一轮贸易和技术争端即将爆发。特朗普新政府的关键人物，如马可·卢比奥(Marco Rubio)和迈克·华尔兹(Mike Waltz)，表明美国将对中国采取强硬立场。特朗普多次宣布对中国进口商品征收高额关税，可能导致中国经济增长减缓2个百分点。

中国迅速反应，进行大规模军事演习，并制裁向台湾供应武器的美国公司。在技术战中，中国禁止向美国运送稀有矿产，并调查美国芯片制造商Nvidia。尽管美国经济强劲，但中国已为特朗普再次当选做了四年准备，实现了出口市场多元化，并将许多公司转移到越南、墨西哥和马来西亚。

中国学习美国的策略，对美国公司实施制裁，而非直接反击关税。这两个超级大国之间的贸易和技术冲突在战略深度、强度和速度上都有所提升，增加了冲突升级的风险。

特朗普邀请习近平出席他1月20日的就职典礼，但这一姿态并未带来和解希望。2017年，特朗普的第一个任期也是在相互致敬中开始，随后是威胁、关税和制裁。双方都坚信，他们面对的是一个敌对国家。(NZZ外部链接/德)

中国黑客在几个月内成功渗透了美国主要电信运营商的网络 KEYSTONE

中国黑客大规模网络间谍行动

12月12日，瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)报道，中国黑客在几个月内成功渗透了美国主要电信运营商的网络，监视用户数据并窃听对话。尽管美国当局努力防御，但攻击者仍未被完全清除。这次网络行动不仅限于美国，还波及多个国家，表明网络间谍活动在现代间谍战中的严重性。

9月底，《华尔街日报》报道了中国的网络攻击，目标包括美国总统竞选团队成员。尽管最初认为与大选有关，但调查显示这是更广泛的间谍行动，至少八家美国电信公司受影响。攻击者对行政和政治领域的关键人物及创新公司感兴趣，窃取了大量通话数据，甚至获取了电话交谈和短信内容。

攻击者可能仍在美国电信系统中，难以完全清除。攻击手法复杂，检测和阻止困难。幕后黑手是自2019年活跃的“盐台风” (Salt Typhoon)组织，他们以复杂技术手段著称，曾攻击全球酒店和东南亚电信公司。分析显示该组织与中国政府关系密切，具备强大技术能力，表明其为国家行为者。

中国的全球间谍活动反映其政治野心日益膨胀。过去主要进行工业间谍活动，现在对政治情报的需求增加。全球局势不稳定也推动了网络间谍活动的发展。(NZZ外部链接/德)支持或切断对乌克兰的供应，战争局势将迅速恶化。(Tagesanzeiger外部链接/德)

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

相关内容

相关内容 医疗保险：瑞士消费者眼中的“最差服务” 此内容发布于 据消费者保护组织收集的1’200份报告显示，瑞士消费者今年的大多数投诉都指向医疗保险公司。 更多阅览 医疗保险：瑞士消费者眼中的“最差服务”

相关内容

相关内容 82%的瑞士人支持在学校禁用手机 此内容发布于 上周日(12月15日)发布的一项民调显示，绝大多数瑞士居民(82%)希望在学校禁用手机。即使是年轻人也支持这一措施：64%的18-25岁年轻人表示支持实施禁令。 更多阅览 82%的瑞士人支持在学校禁用手机

相关内容

相关内容 卡琳·凯勒-苏特被正式任命为2025年瑞士联邦主席 此内容发布于 瑞士联邦财政部长卡琳-凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)将于明年再度成为瑞士联邦的“掌舵人”。本周三(12月11日)，议会以168票(共203张有效选票)选出了这位圣加仑人，而这一票数低于平均水平。 更多阅览 卡琳·凯勒-苏特被正式任命为2025年瑞士联邦主席

相关内容

相关内容 瑞士房地产市场：不是不想买，只恨价太高 此内容发布于 瑞士的房地产市场近期略有放缓。但这并非由于供应量增加，而是因为价格上涨，从而抑制了需求。 更多阅览 瑞士房地产市场：不是不想买，只恨价太高

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

参与讨论

瑞士资讯swissinfo.ch用10种语言报道瑞士。参与我们的讨论，你可以对瑞士的各类新闻、事件、现象、投票等等畅所欲言。而且，你的留言会被自动翻译成其他9种语言。⁠也就是说，你可以通过我们平台，与全世界80%的读者进行对话-不分国家，不分语言，不分时间。

本周讨论话题：

相关内容 讨论 提问者： 本杰明·冯·威尔 您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？ 2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。 参与讨论 14 赞 查看讨论

通讯订阅

当然，你也可以挑选你喜欢或关注的话题，订阅我们的最新及最热门文章。

最后，如果你对我们的报道有任何想法或建议，请随时与我们联系。 ​

下一期《瑞士媒体关于中国的报道 》将于12月26日星期四发布。

来自伯尔尼的问候！

瑞士资讯中文部