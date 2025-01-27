人工智能芯片之争：瑞士缘何不被美国视为盟友？

位于瑞士圣加仑州萨甘斯的Espros Photonics Corporation(EPC)工厂生产的芯片(2013年)。 Keystone / Christian Beutler

日前，美国将瑞士排除在无限制获取人工智能所需芯片的盟友名单之外。美国试图通过限制先进芯片技术的出口，防止中国在人工智能和军事领域取得优势。在此背景下，美国对芯片出口实施了更严格的管控政策，这也波及到瑞士等未被列入“最亲密盟友”名单的国家。

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最近，美国修改了与人工智能相关产品出口的规定。只有被视为盟友的国家才可以获得这些计算机芯片，而瑞士未被列入“第一梯队”。

美国将法国、德国、日本等18个国家列为可信赖的亲密盟友。根据美国政府的说法，这些国家可以不受限制地获取由美国公司独家生产的高性能计算机芯片。

这项新规将在四个月后生效。之后，瑞士仍可以进口这些芯片，但在未来几年将受到配额限制。

瑞士的依赖性

专家对此表达了担忧，指出这些芯片被广泛应用于学术研究以及许多企业的活动中。

“这些技术已被应用于多个领域，并将在未来几个月到数年内变得无处不在，”CH++协会秘书长奥尔加·巴拉诺娃(Olga Baranova)在接受瑞士法语区电视台RTS采访时表示。CH++是一个旨在增强科学和技术在政治领域影响力的公民游说团体。

巴拉诺娃还指出，美国在芯片市场上占据主导地位，这使得瑞士寻找替代供应变得很困难。

封锁竞争国家

瑞士为何未被列入盟友国家，目前尚不完全清楚。美国商务部的官方文件仅列出了被信任能够保护其技术的国家名单，但并未对排除特定国家的具体原因作出说明。

尽管如此，这项政策的主要目标显而易见，即阻止竞争国家，尤其是中国，获取这一尖端技术。美国不仅试图限制出口，还努力防止中国企业通过设立海外子公司规避相关限制。

因此，奥尔加·巴拉诺娃呼吁瑞士政府向美国证明，瑞士符合被视为可信赖伙伴的标准。“瑞士显然有责任展示其可靠性，并向美国提供额外的保证，”她表示。

瑞士联邦经济事务秘书处(Seco)正在分析相关文件及其对瑞士企业和研究机构可能产生的影响。据秘书处透露，瑞士已同美国政府展开讨论，以确保新规不会阻碍瑞士的研究和创新。

联邦经济事务秘书处还强调，瑞士是谷歌(Google)等许多美国企业及其研究中心的所在地，这些企业也在大量使用这些高性能芯片。