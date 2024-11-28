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擴大藥品可及性的企業努力遭遇挫折

藥品可及性基金會從2008年起一直在評估20家最大藥廠為擴大藥品可近性所做的努力。
藥品可及性基金會從2008年起一直在評估20家最大藥廠為擴大藥品可近性所做的努力。 Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved.

瑞士企業諾華製藥(Novartis)首次登上「藥品可及性指數」(Access to Medicine Index)榜榜首，但自新冠疫情結束以來，整個製藥業在向最貧困國家提供藥品方面便一直進展緩慢。

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当涉及大型跨国公司及其在瑞士和海外的影响时，我会报道他们的正、反两面，甚至丑陋之处。她一直在寻找自己的故乡旧金山与瑞士之间的联系，并很乐于讨论为什么她的家乡诞生了某些最伟大的创新成果，却似乎无法解决住房危机。

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自2008年該指數首次發布以來，英國企業葛蘭素史克(GSK)常年蟬聯榜首，但今年被諾華擠下寶座。在2022年的上一期指數榜上，諾華排名還在第四。而指數榜的另一家瑞士企業羅氏(Roche)排名下滑了一位，降至第11位。

儘管世界最大藥廠取得了“適度的進展”，但總部設在荷蘭的非營利組織“藥品可及性基金會”警告說，進展速度遠遠達不到解決全球健康不平等問題的需要。這家基金會負責編製兩年一次的藥廠指數。

世界衛生組織(WHO)2019年的報告顯示，全球有近20億人無法取得基本藥物。 這主要是因為低收入國家買不起藥、買不到藥，或是藥品不適合這些國家的需求。

基金會執行長賈婭斯麗·艾耶爾(Jayasree Iyer)告訴瑞士資訊swissinfo.ch：「越來越多的藥企宣布了商業模式，以擴大其藥品在最貧困國家的覆蓋範圍，讓更多人受惠。但我們預期此時本應有更大的進展。」

外部内容

15年來，“藥品可及性指數”一直在評估20家領先藥廠為擴大中低收入國家人民獲得其產品所做的努力。

2024年記分卡的發表是世衛組織宣布新冠疫情公共衛生緊急狀態結束的一年後。疫情期間民眾曾呼籲疫苗公平，並向藥廠施壓要求放鬆對新藥專利的控制，但現在壓力也已減弱。

自願性許可證

在2024年指數分析期內，藥廠僅發放了兩份新的自願性許可證給仿製藥製造商。相較之下，2022年指數發布前的兩年中有六家藥廠發放了新許可證。而諾華是唯一發放抗癌藥物自願性許可證的藥廠。

藥廠發放自願性許可證，即允許仿製藥公司在某藥品的專利到期前生產該藥，從而有效降低其售價。藥廠一直在拖延這種許可證，聲稱這威脅到了它們的溢價。然而今年4月發表的一項研究發現，自願性許可證實際上可使創新藥和仿製藥製造企業的收入增加多至17%。

該指數稱，許可證發放活動如今已退回到新冠疫情開始前的水平，這一放緩表明「過去幾年取得的勢頭正在喪失，令人擔憂」。

該指數注意到的另一個令人擔憂的趨勢，則是對瘧疾和結核病等低收入國家重點關注疾病的投資不斷減少。這20家藥廠過去兩年針對這些疾病方面的研發項目只有93個，而在上一期指數中尚為151個。

羅氏再次承諾將投資開發急需的新型抗生素。但在該指數範圍內的76個研發項目中，只有13個針對B型肝炎、冠狀病毒疾病和抗菌感染等重點疾病。

去年，強生公司(Johnson & Johnson)在經歷了兩位數的收入損失後，成為又一家退出傳染病和疫苗研發計畫的藥廠。而羅氏和諾華等藥廠已把研發投資轉向肥胖症和癌症等利潤更豐厚的疾病領域。

英國非營利組織“影響全球健康”(Impact Global Health)的研究負責人薩巴斯汀·瓦克多克(Sabastine Wakdok)表示：「除非企業投入大量資金，否則登革熱、肺結核等疾病，尤其是被忽視的熱帶疾病，在未來很長一段時間內很可能都得不到重視。」

讓首席執行長參與進來

不過指數中也有一些亮點。儘管對某些疾病領域的投資有所減少，但各藥企正在將全球可及性作為其現有產品和產品線更優先考慮的事項。

多年來，該指數一直鼓勵各藥廠不只是搞捐贈和慈善計畫。雖然捐贈藥品可以暫時填補缺口，在緊急情況下也有此必要，但基金會認為，和把藥品的全球可及性納入商業模式相比，前者並不能產生同樣持續與長期的影響。

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諾華約96%的後期藥物開發項目都有相關的可及性計畫。諾華執行長的薪資與惠及更多病患掛鉤，諾華還首個推出帶有藥品可及性目標、與永續發展掛鉤的債券。

另一方面，羅氏的後期產品線項目比諾華多，但其中只有三分之一有可及性計劃。羅氏的發言人在回覆瑞士資訊時提到，該公司主要銷售治療慢性病的創新藥，而慢性病「需要專門的治療途徑和醫療基礎設施，但不是每個國家都具備這些條件」。

艾耶爾認為，藥廠在研發階段就應考慮藥品的可近性。她表示：「企業若不及早規劃，日後將難以推廣藥品，最後需要投入大量資金。」藥廠通常會優先在進行臨床試驗的國家投入市場，但只有3.5%的臨床試驗是在低收入國家進行的。

諾華也是引進所謂包容性商業模式的五家藥廠之一。 2019年，諾華創立了單獨的“新興市場品牌”，即面向撒哈拉以南非洲約44個國家的廉價版藥品。諾和諾德(Novo Nordisk)、輝瑞(Pfizer)、賽諾菲(Sanofi)和百時美施貴寶(Bristol Myers Squibb)也都紛紛效仿，為低收入國家量身定制了針對特定產品的定價策略或獨立品牌。

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諾華的可及性計畫似乎也不受去年出售其仿製藥業務山德士(Sandoz)的影響。根據艾耶爾介紹，諾華一直保持與山德士的合作關係，以繼續在撒哈拉以南非洲地區提供新舊藥品。

有何影響？

艾耶爾表示，這些模式產生了多大的影響，目前尚難知道。對於藥廠如何確切衡量和報告受惠患者人數及對健康結果的影響，2024年指數首次進行了更為嚴格的考查。這導致了各家藥企表現的整體下降。

在這20家藥廠中，除艾伯維(AbbVie)外的其他19家都分享了自己追蹤各國患者對本企業基本藥物使用情況的方法。然而，各藥廠對如何計算受惠患者人數未達成共識，只有17家公司報告了實際的數字。

藥廠經常用銷售量來代表患者覆蓋率，很少有藥廠提供適用患者族群的背景資訊。迄今為止，能明確報告借助自身模式提供的產品具體惠及了多少患者，只有賽諾菲一家藥企。

透明度方面也存在著巨大差距。該指數指出，諾華商業模式所包含的產品在哪裡銷售，又惠及了多少患者，諾華提供的公開資訊有限。這家藥企為其治療慢性心臟衰竭的產品沙庫比曲纈沙坦(sacubitril/valsartan，中文商品名：諾欣妥，英文商品名：Entresto)推出了第二種廉價品牌，但指數指出，該產品僅在一個低收入國家有售。

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而羅氏製訂了一個目標，即到2026年底，要讓低收入和中低收入國家中接受其創新療法治療的患者人數翻一番，並會每年分享進展情況。不過，它並未提供按產品或地區劃分的細目。

該指數指出，各藥廠報告的患者覆蓋率數據仍無法滿足全球醫療保健需求的實際比例。分析的產品中近一半甚至未在疾病負擔最重的國家註冊。

艾耶爾說：「大部分藥廠仍將重點放在美國市場，以推動世界其他地區的普及。而作為社會整體，我們要依賴美國市場及政府資金來推動藥品的普及和投資製藥業裡不賺錢的領域，這就是一個問題。」

(編輯：Reto Gysi von Wartburg/ts，編譯自英文：小雷/xy，繁體校對：盧品妤)

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