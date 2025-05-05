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施瓦布辞职风波：接班人问题威胁世界经济论坛形象

克劳斯·施瓦布(Klaus Schwab)因成功创办世界经济论坛而有“达沃斯先生”之称。
克劳斯·施瓦布(Klaus Schwab)因成功创办世界经济论坛而有“达沃斯先生”之称。 Keystone / Salvatore Di Nolfi

世界经济论坛(WEF)的长远使命是“改善世界现状”，但这个瑞士非营利基金会当前面临一项更紧迫的任务：在办公室丑闻和创始人突然辞职引发的接班危机中，力求挽救其公信力。

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我撰写关于人工智能技术的快速发展及其对社会可能影响的报道。 我来自英国，曾在伦敦BBC工作，之后移居瑞士，加入瑞士资讯。

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半个多世纪以来，全球政商和社会领袖每年1月都会前往瑞士度假胜地达沃斯“朝圣”。世界经济论坛创立于1971年，最初名为“欧洲管理论坛”，如今已成为全球最重要的权力对话平台之一。

这一地位也提升了瑞士作为全球中立外交与商界交流枢纽的声誉。瑞士政府赋予世界经济论坛“其他国际组织”的法律地位，使其与联合国、红十字会等总部设在瑞士的国际机构享有同等法律待遇。

丑闻缠身

然而，世界经济论坛近期接连曝出丑闻。多名前员工指控其内部存在性骚扰和种族歧视。在此之前，一名前员工因怀孕导致职业发展受阻，已同该论坛达成庭外和解。

更严重的是，在《华尔街日报》(WSJ)披露的一封公开信中，论坛创始人施瓦布及其夫人被指控挪用论坛资金谋取私利。施瓦布对此坚决否认，并扬言将采取法律行动。此类指控对论坛声誉造成严重威胁。

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施瓦布曾在论坛的行为准则中写道：“我们的声誉与成功密切相关，个别成员的行为可能对整体品牌产生深远影响。因此，我们必须在论坛内部建立统一的文化，并践行我们的价值观。”不过，这是他很早以前写下的一段话，那时论坛还未曾陷入今日的危机。

据称，这些指控也使87岁的施瓦布与担任论坛“使命和价值守护者”(该基金会网站上的原话)的理事会发生冲突。

不肯放权

《华尔街日报》和其他媒体报道指出，正是理事会决定对施瓦布展开调查，导致论坛的这位灵魂人物于上月突然辞去主席职务。报道还称，施瓦布的儿子、女儿和妻子也将退出论坛的相关职务，但世界经济论坛拒绝就具体人事变动置评。

瑞士法律学教授、腐败问题观察人士马克·皮特(Mark Pieth)指出，世界经济论坛的问题与几年前深陷另一类丑闻的国际足联(FIFA)颇有相似之处。

两者的共同点在于，均为瑞士注册的非营利机构，并由一位掌控权力的核心人物主导-国际足联是前主席塞普·布拉特(Sepp Blatter)。

“在这两个案例中，我们都看到一位想尽可能长时间把持权力的在位者，”皮特对瑞士资讯swissinfo.ch表示，“这两位领导人都被认为对组织至关重要，风格上也都倾向于独断专行。”

家族企业

“世界经济论坛本质上是个家族企业，”皮特说。他援引论坛章程指出，施瓦布本人“或至少他的一位直系亲属”必须担任理事。

论坛章程还写道：“接班人由创始人本人指定。”

目前，施瓦布与理事会必须弥合裂痕，紧急敲定继任方案。前世界经济论坛董事斯特凡·加雷利(Stéphane Garelli)向瑞士法语区广播电视台RTS表示，情况尚不至于绝望。

“一个机构失去创始人总是件棘手的事，”他说道，“但看看Apple公司。(创始人)乔布斯离开后Apple仍在，微软(Microsoft)亦是如此。此事并非毫无可能，只是需要高度的智慧与技巧。”

加雷利提到，前瑞士国家银行(SNB)行长菲利普·希尔德布兰德(Philipp Hildebrand)或许是潜在继任人选。媒体还猜测，现任欧洲央行(ECB)行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)也可能接任。

现任论坛主管阿洛伊斯·茨温吉(Alois Zwinggi)告诉瑞士Tamedia媒体集团：“通常说来，制度高于个人。”

皮特认为，虽然调查施瓦布的决定是必要的，但其过程“过于粗暴，也太戏剧化”。这场媒体风波可能会让一些候选人望而却步。

“接任者必须对世界经济论坛进行全面重组，”他指出，“如果论坛想要顺利前行，就必须以全新形象出现。”

软实力效应

对瑞士政府而言，这一转型尤为关键。作为东道国，瑞士给予世界经济论坛免税、不受政府干涉独立运营，以及自主雇用外国员工的权利。

世界经济论坛享有与欧洲核子研究中心(CERN)、国际红十字会、国际奥委会(IOC)及日内瓦众多国际组织同等的国际地位。加雷利指出，这些机构为瑞士在全球舞台上带来“软实力”。

瑞士政府尚未就此次风波表态，但无疑希望世界经济论坛能够像国际足联和国际奥委会一样，尽快走出这场危机。

(编辑：Balz Rigendinger/ts，编译自英语：小雷/gj)

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