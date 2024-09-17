瑞士航空与汉莎航空位列欧洲准点率最低航空公司榜单

瑞士航空公司今年夏天的准点率很低。 Keystone-SDA

据一家专门负责协助旅客向航空公司索赔的企业统计，今年夏天，瑞士航空及其德国母公司汉莎航空既不守时，也不可靠。

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航空乘客权益消费者门户网站Flightright公布的一项排名显示，德国汉莎航空作为欧洲航空巨擘，也是在航班延误或取消时赔付最不积极的企业之一。

只有土耳其航空表现更差。相比之下，法国泛航航空 (Transavia France)、奥地利航空 (Austrian Airlines)、法国航空和探索航空(Discover Airlines)则倾向于按时赔付。

汉莎航空航班取消率为2.9%，其瑞士子公司为2.6%。排行榜上最末尾的三家航空公司均隶属于汉莎航空。其中，廉价航空欧洲之翼航空公司(Eurowings)航班取消率达3.1%。

瑞士航空共计划执飞航班32’222次，延误起飞航班近14’000次，晚点率高达43%，在航空公司最差准点率排名中位居第三。与延误率为43.1%的易捷航空(EasyJet)不相上下，略好于目前幸存的跨阿尔卑斯山航空公司–意大利航空(ITA Airways)(48.5%)

苏黎世机场航班取消率2.4%，航班延误率40.1%，排在第四位。

瑞士航空准点率不尽人意。不仅如此，整个瑞士航空产业均在排名中垫底。