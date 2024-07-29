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罗氏取代雀巢成为市值最高瑞士企业

罗氏的价值再度超过雀巢。
罗氏的价值再度超过雀巢。 Keystone-SDA

制药集团罗氏(Roche)再次超越雀巢集团(Nestlé)登上榜首，这主要是因为近期罗氏股价的上涨。

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Keystone-SDA

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此次名次出现变更，是因为罗氏创下良好业绩，而身为食品业巨头的雀巢却股价大幅下跌。雀巢目前的市值约为2300亿瑞郎(约合人民币1.886万亿元)，而罗氏则为2320亿瑞郎(约合人民币1.903万亿元)。这主要是由于自6月中旬以来两个集团股价表现截然不同：雀巢的股价自那时起一直呈持续下跌趋势，而罗氏的股价则经历了真正的复兴。

雀巢于7月25日公布的半年报数据也无济于事，每股87.56瑞郎(约合人民币718.14元)的价格仅与2019年初的价格持平。

另一方面，罗氏股票-罗氏两类股票中规模较大、流动性较强的一类-自五月中旬跌至低点以来一直势不可挡。在经历过上半年的疲软阶段后，对投资者来说，一切似乎恢复正常。

与此同时，在瑞士证券交易所排名第三、市值达2130亿瑞郎(约合人民币1.747万亿元)的制药业竞争对手诺华集团(Novartis)的落后也不是很多。

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