罗氏希望迅速将减肥药推向市场

瑞士制药公司罗氏希望加快针对糖尿病和肥胖症药物的开发。
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罗氏(Roche)首席执行官托马斯·施奈克(Thomas Schinecker)在接受《金融时报》(Financial Times)采访时表示，公司首款抗肥胖药物的上市将“比预期更快”-可能在2028年。这个蓬勃发展的市场目前由美国公司礼来(Eli Lilly)和丹麦公司诺和诺德(Novo Nordisk)主导。
七月中旬，罗氏再次针对一种潜在减肥药，发布了一组积极的研究数据。其涉及的是每日一次口服的候选药物CT-996，用于治疗2型糖尿病和肥胖症。该药物来自美国公司Carmot的产品组合，罗氏于去年十二月以约30亿美元的价格收购了这家公司。
与几种正在开发的抗肥胖药物一样，CT-996属于新一类降脂药物，即GLP-1药物。在正在进行的多部分I期临床试验的两项子研究中取得了显著成果。不久之前，罗氏还发布了针对另一种肥胖症候选药物CT-388的数据，这些数据受到了分析师和投资者的积极评价。
施奈克告诉《金融时报》，罗氏可能会有“约七种”来自Carmot收购的药物，其中一些处于更早期的开发阶段。罗氏的股票近期也因试验数据的发布而有所增长。
价值数十亿美元的所谓GLP-1药物市场竞争日益激烈。包括辉瑞(Pfizer)和勃林格殷格翰(Boehringer Ingelheim)等行业巨头在内的许多制药公司都在研发与礼来和诺和诺德产品竞争的药物。
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