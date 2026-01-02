瑞士跨年夜大火夺40命 民众冒严寒追悼

afp_tickers

2 分钟

（法新社克兰蒙丹纳1日电） 数以百计民众今天晚间冒着酷寒，聚集在瑞士滑雪胜地克兰蒙丹纳（Crans-Montana）的夜色中，他们静静地献上鲜花、点燃蜡烛，追悼在跨年夜一场恶火中丧命的罹难者。

这场大火发生在元旦凌晨约1时30分，凶猛火势迅速吞噬了人满为患的Le Constellation酒吧，造成约40人丧生，超过百人受伤。

许多前来悼念这场悲剧的人们，只是静静地站着，凝视着事发现场。有些人互相拥抱、彼此安慰，如果开口说话，也只是低声耳语。

一名年轻的悼念者说：「我自己当时不在（酒吧里），但我有很多朋友和亲戚在场。」

在附近，一些朋友们相拥而泣。男人们则眼神呆滞、眼眶泛泪地直视前方。

来自邻近市镇的民众马帝斯（Mathys）在追悼会上告诉法新社：「那是一个我们和很多朋友聚会的酒吧，真的，几乎每个周末都去。这刚好是我们少数几个没去的周末之一。」

他说：「我们本来以为只是一场小火灾，但当我们赶到现场时，根本像战场。我唯一想到的形容词就是『世界末日』。太可怕了。」

镇上的耶诞灯饰仍在闪烁，但有几家酒吧出于尊重，暂时不营业。

稍早，镇上的教堂举行了一场弥撒，追悼已逝的生命。当地教友尚－克劳德（Jean-Claude）说：「有很多人参加，场面非常庄严，还有一篇关于希望的美好讲道。至少让我们保留希望。」

另一位悼念者米娜（Mina）说，她的儿子经常光顾这家热门酒吧：「昨晚他刚好没去…他认识一位女服务生，她总是为他服务，两人很熟。不幸的是，她走了。」