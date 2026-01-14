瑞士酒吧跨年恶火 法籍老板遭限制出境

afp_tickers

2 分钟

（法新社日内瓦13日电） 瑞士滑雪胜地克兰蒙丹纳（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）跨年火灾，瓦莱邦（Wallis）有关当局今天说，法国籍老板洁西卡（Jessica Moretti）已遭限制出境。

星座酒吧元旦凌晨发生大火造成40人丧生、116人受伤，多数罹难者为青少年。星座酒吧为洁西卡与她的丈夫莫瑞提（Jacques Moretti）所有。莫瑞提昨天遭到羁押。

瑞士西南部瓦莱邦法院表示，基于洁西卡「有逃亡之虞」，已裁定限制出境，作为羁押替代处分。

罹难者家属委任律师对侦办程序提出严厉批评，主张两名负责人自案发初期即应遭羁押。

莫瑞提因同样有潜逃之虞而遭羁押，不过瓦莱邦强制措施法院（Court of Compulsory Measures）表示无法将洁西卡收押，原因是检察署未声请羁押。

法院表示，除限制出境外，洁西卡自昨天起须将所有身分及居留证件交付检察署保管、每天向警察机关报到以及交保候传，保释金金额将于稍后确定。

初步调查结果显示，起火原因疑为仙女棒引燃酒吧地下室天花板的隔音泡棉。此外，现场灭火器是否设置完善、易于取用，以及逃生出口是否符合消防法规等问题也有待厘清。

克兰蒙丹纳有关当局坦承这家酒吧自2019年以来未曾接受消防安检，消息一出再度引发公愤。

莫瑞提夫妇双双遭到刑事调查，涉犯罪名包括过失致死、过失伤害及过失纵火。待调查结束后，瓦莱邦检察署将决定是否对两人提起公诉或结案。在此期间，仍适用无罪推定原则。