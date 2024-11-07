五分之一的瑞士儿童在家中遭受心理虐待

弗里堡大学的一项研究显示，在家中遭受心理折磨的儿童患上抑郁症的风险更高。 Keystone-SDA

在瑞士，五分之一的儿童是心理暴力的受害者。每三名儿童中就有一名亲眼目睹过父母之间的心理暴力。瑞士儿童保护组织Kinderschutz Schweiz于11月4日发起一项预防宣传活动。

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该组织表示，根据弗里堡大学的一项研究，遭受心理伤害的儿童更有可能患上抑郁症、出现学习困难、做出攻击性举动或有情绪障碍等问题。

当父母故意对子女施加权利和影响，并采取某些不适合孩子的行为，情感虐待便会出现。孩子将之视作一种人身攻击，感到被排斥、被贬低、孤立无援。

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除了发起预防宣传活动，瑞士议会将在明年春天审议一项政府提案，将非暴力育儿写入法律。政府认为，与身体暴力一样，育儿中也决不允许出现心理暴力行为。

法律生效的同时，还将开展全国性的宣传及提高人们相关认知的活动。届时，联邦政府也会参与到各项活动中。