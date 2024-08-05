瑞士公寓楼价格上涨，办公楼价格停滞

2024年第二季度瑞士投资性房地产的市场价格存在差异。公寓楼的价格持续上涨，而办公用房产的价格则停滞不前。
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据苏黎世专事咨询与研究的企业Fahrländer合伙人空间发展公司(FPRE)透露，与2023年第二季度相比，公寓楼价格上升了4.0%。而与上一季度相比，价格增长则为1.3%。虽然价格仍比2022年第一季度的峰值低10.0%，但价格复苏依然在继续。
相比之下，2024年第二季度办公用房产的价格则基本停滞，比上一季度还微跌0.2%。不过跟上年同期相比，价格依然上升4.0%。
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房地产价格存在地区差异
与上一季度相比，瑞士大多数地区的多户型住宅公寓(又称多户集合住宅公寓)价格呈上升趋势，其中瑞士东部(+2.0%)升幅最高，紧随其后的是巴塞尔和阿尔卑斯山区(均为+1.7%)，以及汝拉地区(+1.5%)。只有瑞士南部(-0.3%)的价格呈停滞状态。
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办公用房产市场的发展因地区不同而有差异。日内瓦湖区(+4.3%)、巴塞尔(+2.6%)与瑞士中部(+1.9%)的价格显著上升。然而在瑞士南部(-4.9%)、苏黎世(-2.6%)和瑞士东部(-0.5%)，价格均出现下降。
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