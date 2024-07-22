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减肥针剂将令瑞士保险公司损失“数亿瑞郎”

CSS保险首席执行官：减肥针剂将令瑞士保险公司损失“数亿瑞郎”。
CSS保险首席执行官：减肥针剂将令瑞士保险公司损失“数亿瑞郎”。 Keystone-SDA

围绕糖尿病和减肥针剂的炒作正在推高瑞士的医疗成本。瑞士第二大医疗保险公司CSS保险的首席执行官Philomena Colatrella坦言：“明年，瑞士所有医疗保险公司的支出将飙升到数亿瑞郎。”

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Keystone-SDA

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在《每日导报》(Tages-Anzeiger)在线版7月16日刊登的一篇采访中，Colatrella表示，据CSS保险估算，明年，仅食欲抑制类药物维格鲁肽一项的支出就将超过5000万瑞郎(约合人民币4亿元)。

其他治疗费用是否会相应降低目前尚不可知，造成的长期后果也不清楚。“我们现在观察到的是用量的大幅增长。”

根据国际权威医学期刊《美国医学会内科杂志》(JAMA Internal Medicine) 7月15日发表的一份研究报告，与美国、德国和加拿大相比，瑞士人均减脂针剂使用率最高。

瑞士是少数几个在特定条件下，由基础医疗保险承担此类针剂费用的国家之一。

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