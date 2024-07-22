减肥针剂将令瑞士保险公司损失“数亿瑞郎”

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瑞士政府计划对超标道路交通噪音进行处罚
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在日内瓦进行试点之后，瑞士政府正在考虑对超标的交通噪音采取处罚措施。
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瑞士大约有100人和席琳·迪翁患有相同的疾病
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席琳·迪翁(Céline Dion)的纪录片让一种鲜为人知的疾病走进了人们的视野。据专家介绍，这位歌手的名人身份，对大约100名身患僵人综合征(Stiff Person Syndrome)的瑞士人来说是一种幸运。
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安乐死组织称自杀胶囊今年将在瑞士投入使用
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自杀胶囊Sarco将在瑞士投入使用，这一消息已由“最后一程”组织(The Last Resort)证实。该组织7月17日表示，启动的时间应该会在今年。
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日内瓦机场将于2025年推出航班延误收费
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为了解决噪音污染问题，日内瓦机场计划在2025年推出一个配额制度：所有将航班安排在夜间10点之后从瑞士机场起飞的航空公司必须支付相应费用。
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中国主导的经济低迷严重打击了瑞士奢侈手表市场
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中国是奢侈手表行业的关键市场之一，中国消费者对购买昂贵手表态度谨慎、需求下滑，导致瑞士制造的手表销量大幅下跌。
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瑞士公民动议：反对天价房租
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瑞士租户协会(Swiss Tenants' Association)发起了一项反对房租过高的公民动议。该动议旨在确立成本租金原则，在房屋租赁法中排除市场因素的影响，并规定对租金进行自动调控。
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瑞士致力于在全球范围内废除死刑
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瑞士宣布，其外交政策目标之一是在全世界范围内废除死刑。瑞士联邦外交部亦将该目标设定为2024至2027年四个人权优先主题之一。
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瑞士批准北约在日内瓦设立联络处
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7月15日，瑞士政府正式批准北约在日内瓦设立国际及非政府组织多边联络处。
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瑞士研究人员破解壁虎皮肤花纹之谜
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日内瓦大学的科学家揭开了豹纹壁虎皮肤花纹背后的秘密。据研究发现，一种特定类型细胞的缺失造就了壁虎皮肤上独特的豹纹图案。
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瑞士球星沙奇里从国足退役
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前德国拜仁慕尼黑队和英国利物浦队瑞士籍边锋杰尔丹·沙奇里(Xherdan Shaqiri)在为瑞士国家队效力14年后，于7月15日宣布退出国足。
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