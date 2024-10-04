半数瑞士青年向往四口之家模式

双子女家庭模式依然很流行。 Keystone-SDA

在瑞士，四口之家的家庭模式依然非常时兴。半数以上的年轻成人还很向往这种模式，然而年长人群的现实却跟这个梦想有些出入。与此同时，育儿的重担更多是由母亲而非父亲承担。

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Français fr Le modèle de la famille avec deux enfants toujours en vogue 原版 更多阅览 Le modèle de la famille avec deux enfants toujours en vogue

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由联邦统计局(FSO)进行的《2023年家庭调研》(Family Survey 2023)得出了上述调查结果。根据这些数据，53%的年届20-29岁青年打算将来生育两名子女，25%计划至少生三个子女，17%的青年则根本不考虑生孩子。

但若把这些结果跟更为年长的人群相比，却会发现另外一种现实。在年届50-59岁的中年人里，38%生育了两名子女，17%仅有一名子女。联邦统计局10月2日还通报，该年龄群体中25%未生育子女。

如今很多家庭夫妻双方都在就业，也就不得不兼顾家庭与工作。在那些子女不满25岁的家庭里，最常见的难题是缺乏休息的时间。

母亲与祖父母任务繁重

在大多数家庭(63%)里，子女生病时留在家里照顾的基本上都是母亲，给子女穿衣或提供帮助的也多是母亲(51%)。其他育儿任务则大多由父母双方共同承担，例如陪孩子玩(73%)或哄孩子睡觉(68%)。

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在那些已经有了孙辈的中老年人群里，如果他们的孙辈中有一名以上不满13岁，那么四分之三的祖父母会定期或偶尔照看孙辈：42%每周至少照看一个孙子/女一次，21%每月至少照看一次，12%一个月不到一次或只在假期照看。只有四分之一的祖父母从未照看过自己的孙辈。

城市里的托儿所与课后托管

就整个瑞士来看，子女不满13岁的家庭中近半数(44%)会送孩子去托儿所或课后托管设施。在巴塞尔、伯尔尼、日内瓦、洛桑、温特图尔和苏黎世等大城市，这种托管方式特别受欢迎，七成的家庭都会采用这种方式。

而在其他城市地区这一比例就低得多(43%)，农村地区甚至更低(33%)。但另一方面，农村地区更流行祖父母代为照看(47%的家庭)和家庭日托(12%)等方式。而在城市里，这两种方式所占比例则分别为26%和6%。