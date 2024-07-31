压力研究：公投宣传可能引发少数群体的压力

少数群体的压力可由投票活动引发。 Keystone-SDA

苏黎世大学的研究人员发现，公投宣传活动，例如围绕“婚姻平权”(marriage for all)展开的宣传，可能会为相关人员及其支持者带来压力。研究显示，参与者在公投活动期间释放了更多的压力激素。

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研究人员通过头发样本研究了2021年“婚姻平权”宣传活动如何影响酷儿群体及其支持者的压力水平。他们在活动前、活动中和活动后针对数百人展开有关压力水平的问卷调查，并收集调查对象的头发样本以测量压力激素水平。

皮质醇和皮质酮水平的增加

结果表明，受访者在宣传活动期间明显释放了更多的皮质醇和皮质酮。这种增加不仅出现在参与宣传的酷儿人群中，也出现在他们的朋友和家人中。研究人员得出结论，非异性恋(LGBTIQ)群体认为自己应该拥有一系列权利，在那些反对其权利的政治宣传活动中，相关人群会更明显地感受到歧视、排斥，以及与主流社会的疏离感。

支持性声音缓解压力

有趣的是，调查对象的自我感知压力水平在活动期间并未增加。研究人员怀疑参与者可能在采访中淡化了他们对压力的感知。然而，当受访者感受到来自“赞成”阵营的支持性声音时，头发样本中的压力标记物就会减少。研究团队认为，这一发现强调了平等的态度和支持性的声音对于少数群体非常重要，可以为他们带来更好的健康状况。