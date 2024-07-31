立足瑞士 报道世界
登录
新闻
生活&养老

压力研究：公投宣传可能引发少数群体的压力

少数群体的压力可由投票活动引发。
少数群体的压力可由投票活动引发。 Keystone-SDA

苏黎世大学的研究人员发现，公投宣传活动，例如围绕“婚姻平权”(marriage for all)展开的宣传，可能会为相关人员及其支持者带来压力。研究显示，参与者在公投活动期间释放了更多的压力激素。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯

研究人员通过头发样本研究了2021年“婚姻平权”宣传活动如何影响酷儿群体及其支持者的压力水平。他们在活动前、活动中和活动后针对数百人展开有关压力水平的问卷调查，并收集调查对象的头发样本以测量压力激素水平。

皮质醇和皮质酮水平的增加

结果表明，受访者在宣传活动期间明显释放了更多的皮质醇和皮质酮。这种增加不仅出现在参与宣传的酷儿人群中，也出现在他们的朋友和家人中。研究人员得出结论，非异性恋(LGBTIQ)群体认为自己应该拥有一系列权利，在那些反对其权利的政治宣传活动中，相关人群会更明显地感受到歧视、排斥，以及与主流社会的疏离感。

支持性声音缓解压力

有趣的是，调查对象的自我感知压力水平在活动期间并未增加。研究人员怀疑参与者可能在采访中淡化了他们对压力的感知。然而，当受访者感受到来自“赞成”阵营的支持性声音时，头发样本中的压力标记物就会减少。研究团队认为，这一发现强调了平等的态度和支持性的声音对于少数群体非常重要，可以为他们带来更好的健康状况。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
10
22 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 宝琳·图鲁班

辅助生殖关乎哪些伦理考量？

您认为当局是否应确保不育者都能够获得医疗辅助生育服务？应给“不孕症治疗”设置怎样的条件？在您生活的国家情况如何？

参与讨论
6
8 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
16
48 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

瑞士风景已经很久没有像今年夏天这么美丽了。

相关内容

瑞士风景今夏熠熠生辉

此内容发布于 瑞士的风景已经很久没有这么美了。据瑞士景观保护基金会介绍，今年夏天的特点是“出人意料的绚丽”。该基金会指出：“很少有哪一年像2024年这样，草地开满鲜花，树木枝繁叶茂。”

更多阅览 瑞士风景今夏熠熠生辉
噪音污染还是节庆乐趣？

相关内容

半数瑞士人支持国庆节上放烟火

此内容发布于 一项调研发现，半数瑞士人认为放烟花是庆祝8月1日国庆节的重要项目。不过，大多数人反对私人燃放的烟花，但不反对在公共庆祝活动中燃放烟花。

更多阅览 半数瑞士人支持国庆节上放烟火
苏黎世附近迪本多夫(Dübendorf)瑞士联邦水科学和技术研究所(Eawag)里的一名科研人员。

相关内容

留学生推动瑞士博士人数的激增

此内容发布于 来自瑞士法语区几所大学的一份报告显示，瑞士博士生的人数在稳步增长。过去30年来他们的人数翻了一番，这主要是因为国际学生的加入。

更多阅览 留学生推动瑞士博士人数的激增
据泰国媒体报道，这名24岁的模特同时也是香港公民。

相关内容

瑞士模特在曼谷疑遭刺杀身亡

此内容发布于 一名瑞士模特在泰国曼谷遇害。警方怀疑这名24岁女子在该市东南角自己的家中被其丈夫用刀捅死。

更多阅览 瑞士模特在曼谷疑遭刺杀身亡
公寓房售价在今年上半年出现涨幅。

相关内容

今年上半年瑞士公寓房价格上涨

此内容发布于 2024年上半年瑞士的住宅价格呈现出不同的趋势。与2023年年底相比，公寓房售价有所上涨，而同期的独栋住宅售价则变得更加实惠。

更多阅览 今年上半年瑞士公寓房价格上涨

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
手拿香烟和酒杯的女性

相关内容

瑞士年轻人中暴饮比例与心理压力水平上升

此内容发布于 瑞士年轻人普遍对自己的生活表示满意。不过他们的习惯在过去十年里发生了变化：烟民越来越少，政治左倾比例提升，持有恐同和种族主义观点的人数下降。但另一方面，年轻人暴饮的比例升高，但参加体育运动的人数却在减少。

更多阅览 瑞士年轻人中暴饮比例与心理压力水平上升
42%的受访者感到所在企业对其心理健康并不在意。

相关内容

四分之一的瑞士人有心理健康问题

此内容发布于 约四分之一的瑞士人表示，自己正在遭受心理问题的困扰。根据安盛保险集团(insurance group Axa)的一项调研，工作环境尤其影响瑞士工作者。

更多阅览 四分之一的瑞士人有心理健康问题
四分之一的瑞士学徒中途辍学。

相关内容

调查显示：学徒普遍感到压力巨大，身心疲惫

此内容发布于 多数在学徒期学习的年轻人倍感压力、身心疲惫、工作时间过长。瑞士工会联盟Unia的一份调查显示，有四分之一的学徒中途辍学。该工会呼吁提升学徒的健康保护，并加强对工作环境的监管。

更多阅览 调查显示：学徒普遍感到压力巨大，身心疲惫

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团