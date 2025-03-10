咳嗽席卷瑞士-肺炎支原体病例创纪录

经历了新冠疫情后，肺炎支原体卷土重来并创下病例新纪录。 Keystone-SDA

在经历数年的新冠疫情影响后，肺炎病原体之一的肺炎支原体在全球范围内卷土重来，而瑞士也未能幸免，病例数量创下历史新高。

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这一发现来自一项由瑞士主导的国际研究团队开展的新研究，相关成果已发表在医学期刊《柳叶刀·微生物》(The Lancet Microbe)上。

“肺炎支原体病例的数量达到了前所未有的水平，”该研究负责人、苏黎世大学儿童医院的帕特里克·迈耶-绍伊特(Patrick Meyer Sauteur)在接受瑞士新闻通讯社Keystone-SDA采访时表示。

在瑞士，该病原体的传播在去年12月之前也达到了创纪录水平。“几乎全瑞士的民众都因肺炎支原体感染而咳嗽。”不过，病例数量自那以后已大幅下降。

在新冠疫情之前，肺炎支原体是导致儿童肺炎的最常见细菌病原体之一。不过，新冠疫情期间的防疫措施显著减少了它的传播，直到2023年下半年，该病原体才重新大规模出现。

尽管民众普遍缺乏免疫力，但研究人员发现，与此前的担忧相反，重症病例的比例并未显著增加。