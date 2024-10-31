今年6月，瑞士人口首次突破900万。这个人口稠密小国未来几十年将怎样发展呢？未来学家Martina Kühne的预测。
此内容发布于
相关内容
相关内容
瑞士资讯社会话题简讯
瑞士的特殊性、演变和小变革。瑞士社会处在不断的发展中。请您关注。
更多阅览 瑞士资讯社会话题简讯
在新冠疫情期间，许多人从城市搬到了农村。但为什么城市仍然魅力不减？
Martina Kühne：瑞士四分之三的人口居住在城市地区。虽然疫情期间有少数人搬到了农村，但人口增长最多的还是城市和市中心。这主要因为外国技术工人向城市迁移。
多年来，经济学家Martina Kühne一直以趋势/未来学家的身份对社会和经济变化进行研究。Kühne撰写了大量未来研究报告，同时她也是一位演讲家和讲师。
那么，向农村迁移的趋势是否已经结束？
城市从未失去过吸引力。虽然瑞士的城市在不断发展和扩张，但相对而言，这些城市仍然易于管理。
多年来，人们一直呼吁让城市变得更加绿色，拥有更多的树木和绿地。城市里有足够的空间来实现这一点吗？
事实上，在快速发展的城市中，生活空间、绿地和交通路线之间会产生冲突。如何使用这些空间确实是一个需要协商的问题。
不过，通过一些巧妙的办法，也能做到在密集建设的同时拥有更多绿地。事实上，人们普遍认为瑞士的城市是相对绿色的。
生活在城市中，这对健康会造成什么影响？交通、废气、空气质量差？
在瑞士，城市和乡村紧密相连-人们可以很快从市中心到达乡村，反之亦然。
最有趣的空间之一是城乡结合地区。那里既有城市的特质，又有相当经济实惠的居住空间-让你既能很快进入乡村，又能很快到达大城市。
瑞士的未来城市将是什么样子？
瑞士整体上可能会变得更加城市化和都市化-拥有许多极具吸引力的小城市。这些小城拥有良好的学校和餐馆，也提供丰富多彩的休闲活动，还可以快速到达森林、湖泊或其他绿色空间。
城市化应该会继续下去。不仅是在市中心，在市郊也是如此。后者作为居住地的吸引力可能会越来越大。
如果我们巧妙规划，瑞士可以容纳一千万人口，也可以做到居民的合理分布。
相关内容
越来越多的瑞士人放弃食肉
此内容发布于
瑞士素食者协会(Swissveg)主张以植物性食物为基础的饮食方式。其调研显示，放弃肉类消费的瑞士人人数空前增长。协会表示，在过去的五年中，素食主义者 (vegetarian,主张不食用来自飞禽、走兽、鱼虾等动物身体的肉类食物，只食用谷物、豆类、蔬菜和水果等植物类以及菇类食品)及纯素食主义者(vegan,主张禁止食用包括蛋类、奶制品、蜂蜜在内的任何与动物有关的食品，甚至避免使用取自动物和动物衍生物的生活成品)的人数增加了近40%。
更多阅览 越来越多的瑞士人放弃食肉
相关内容
瑞士联邦铁路发起宣传活动，呼吁公共出行更加安全
此内容发布于
瑞士联邦铁路公司正在发起一项宣传活动，呼吁人们在乘坐公共交通时彼此更加尊重，确保更安全的出行。从下周起，车站及列车内的海报和屏幕将投放防止袭击的信息。
更多阅览 瑞士联邦铁路发起宣传活动，呼吁公共出行更加安全
相关内容
五分之一的瑞士儿童在家中遭受心理虐待
此内容发布于
在瑞士，五分之一的儿童是心理暴力的受害者。每三名儿童中就有一名亲眼目睹过父母之间的心理暴力。瑞士儿童保护组织Kinderschutz Schweiz于11月4日发起一项预防宣传活动。
更多阅览 五分之一的瑞士儿童在家中遭受心理虐待
相关内容
瑞士联邦主席祝贺唐纳德·特朗普赢得大选
此内容发布于
瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)向唐纳德·特朗普和竞选伙伴JD·万斯赢得本次美国大选表示祝贺，同时重申了两国之间牢固的科研和经济纽带。
更多阅览 瑞士联邦主席祝贺唐纳德·特朗普赢得大选
相关内容
苏黎世/上海：ABB公司收购Aurora Motors
此内容发布于
11月6日，总部位于苏黎世的电气工程和自动化公司ABB宣布签署收购美国立式泵电机Aurora Motors的协议。这项交易将增强ABB的产品供应，并扩大其全球业务。
更多阅览 苏黎世/上海：ABB公司收购Aurora Motors
相关内容
瑞士央行启动新钞设计大赛
此内容发布于
瑞士央行启动了以“瑞士及其海拔高度”(“Switzerland and its altitudes”)为主题的新系列纸钞设计竞赛。钞票的颜色和面值将保持不变。
更多阅览 瑞士央行启动新钞设计大赛
相关内容
瑞士政府计划削减对非欧盟国家居民的社会福利
此内容发布于
2022年6.7%生活在瑞士的669'100名来自第三国(非欧盟国)的居民领取了社会救济金。这一数字比前一年略微下降了0.5个百分点。从2015年-2017年，这一比例约为8.5%。
更多阅览 瑞士政府计划削减对非欧盟国家居民的社会福利
相关内容
八分之一的瑞士家庭陷入逾期债务
此内容发布于
2022年，逾八分之一的瑞士人，生活在至少有一笔逾期债务的家庭中，在瑞士总人口中占比12.1%。总体而言，40.9%的瑞士人口在这一年至少有一种形式的欠款。
更多阅览 八分之一的瑞士家庭陷入逾期债务
相关内容
七分之一的瑞士人在2023年跳槽
此内容发布于
根据瑞士联邦统计局的数据，2023年大约7个瑞士人中就有1个调整了工作岗位。在15到24岁年龄段中，该比例接近四分之一。
更多阅览 七分之一的瑞士人在2023年跳槽
相关内容
研究显示2023年瑞士CEO薪酬上涨5%
此内容发布于
根据Ethos基金会的一项调研，瑞士数家最大上市企业的高层管理人员去年的薪酬平均上涨5%。平均薪酬总额上升至800万瑞郎(约合人民币6’581万元)。
更多阅览 研究显示2023年瑞士CEO薪酬上涨5%
阅读更多
相关内容
住宅密集，生活质量就一定低吗？
此内容发布于
瑞士境内几乎没有新规划的建筑区，因此，居民住宅密集化势在必行。但如何在住宅密集化的同时又能保证高质量的居住空间呢？
更多阅览 住宅密集，生活质量就一定低吗？
相关内容
为何瑞士不喜欢建高楼？
此内容发布于
瑞士的高层住宅相对较少。20世纪60至70年代间虽进行了初步尝试，但很快就无疾而终。直到2010年，才在质疑中出现一些高层建筑。
更多阅览 为何瑞士不喜欢建高楼？
相关内容
瑞士人口冲破900万大关
此内容发布于
截至今年6月底，瑞士常住人口首次突破900万。瑞士联邦统计局(FSO)9月19日公布的数据显示，截至第二季度末，共有9’002’763人在瑞士常住。
更多阅览 瑞士人口冲破900万大关
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。