“如果我们巧妙规划，瑞士可以容纳一千万人口”

夏季湖边享受阳光浴的位置甚为稀缺。瑞士还有多少空间？ Keystone/ Laurent Gillieron

今年6月，瑞士人口首次突破900万。这个人口稠密小国未来几十年将怎样发展呢？未来学家Martina Kühne的预测。

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Lea Saager, SRF

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在新冠疫情期间，许多人从城市搬到了农村。但为什么城市仍然魅力不减？

Martina Kühne：瑞士四分之三的人口居住在城市地区。虽然疫情期间有少数人搬到了农村，但人口增长最多的还是城市和市中心。这主要因为外国技术工人向城市迁移。

Martina Kühne简介 多年来，经济学家Martina Kühne一直以趋势/未来学家的身份对社会和经济变化进行研究。Kühne撰写了大量未来研究报告，同时她也是一位演讲家和讲师。

那么，向农村迁移的趋势是否已经结束？

城市从未失去过吸引力。虽然瑞士的城市在不断发展和扩张，但相对而言，这些城市仍然易于管理。

多年来，人们一直呼吁让城市变得更加绿色，拥有更多的树木和绿地。城市里有足够的空间来实现这一点吗？

事实上，在快速发展的城市中，生活空间、绿地和交通路线之间会产生冲突。如何使用这些空间确实是一个需要协商的问题。

不过，通过一些巧妙的办法，也能做到在密集建设的同时拥有更多绿地。事实上，人们普遍认为瑞士的城市是相对绿色的。

生活在城市中，这对健康会造成什么影响？交通、废气、空气质量差？

在瑞士，城市和乡村紧密相连-人们可以很快从市中心到达乡村，反之亦然。

最有趣的空间之一是城乡结合地区。那里既有城市的特质，又有相当经济实惠的居住空间-让你既能很快进入乡村，又能很快到达大城市。

瑞士的未来城市将是什么样子？

瑞士整体上可能会变得更加城市化和都市化-拥有许多极具吸引力的小城市。这些小城拥有良好的学校和餐馆，也提供丰富多彩的休闲活动，还可以快速到达森林、湖泊或其他绿色空间。

城市化应该会继续下去。不仅是在市中心，在市郊也是如此。后者作为居住地的吸引力可能会越来越大。

如果我们巧妙规划，瑞士可以容纳一千万人口，也可以做到居民的合理分布。