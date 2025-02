安樂死合法化之路：從歐洲電影到瓊瑤遺書 

在輔助實驗室:協助死亡生活檔案」網站(英)外部链接目前收錄的60部關於協助自殺的藝術作品中,僅有兩部來自亞洲或亞裔作者。檔案對這兩部作品介紹如下:

日本導演早川千繪2022年指導的電影《歲月自珍》(Plan 75)。一個烏托邦式的故事:日本政府啟動了“75 計劃”,讓所有75 歲以上的公民自主選擇安樂死,以換取10萬日元獎勵,從而減輕人口老齡化帶來的社會經濟負擔。影片描述了老年族群和「75計畫」管理者提出和接受計畫的過程。

加拿大亞裔作者、詩人Jane Shi在一首題為《C7法案:現有救助概覽》 (Bill C7: An Overview of Available Help)的十字詩中,對加拿大將協助死亡受眾範疇擴大到“病情嚴重但死亡尚不可預見人群」的做法進行了批判。