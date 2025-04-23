欧洲从疫情中学到了什么？

5年过去了，疫情中你印象最深的什么？ Ann-Sophie De Steur

自疫情暴发已经过去5年了，世界健康领域仿佛又恢复了岁月静好。然而那段疫情还是给我们每个人的经历中留下了烙印。现在欧洲各国的公共媒体都在总结疫情对我们社会产生的影响，想知道欧洲到底从疫情中学到了什么？

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“欧洲视角”是一个瑞士资讯swissinfo.ch参与的欧洲公共媒体合作项目 A European Perspective

一个由欧洲广播联盟发起的“欧洲视角”(A European Perspective)项目，联合欧洲各国公共媒体调查了新冠疫情带来的影响：在新冠病毒被宣布为大流行病五年后，欧洲正在对疫情带来的变化进行反思。整个欧洲大陆的公共媒体对这种影响是怎样报道的？如果出现新的威胁，欧洲还会受到这样大的影响吗？

五年前，当世界卫生组织(WHO)宣布新冠病毒(Covid-19)成为一种全球大流行病时，整个世界都静止了。这是世界卫生组织敲响的一个警钟，让全球知道这种自2019年底以来暴发的疫情已经开始肆虐。

欧洲的民众当时首次听说了这种来自中国的病毒，并在电视上看到了军车驶过意大利贝加莫市(Bergamo)街道的画面，该市已成为欧洲的疫情爆发点。德、法公共电视台Arte报道称，贝加莫省在一个月内已有6000人死亡，比其他地区的2000死亡人数高出了许多。那个地区的悲痛在五年后的今天，依然能感受得到。

“欧洲视角”(A European Perspective) 是一个由欧洲广播联盟(EBU)发起的项目，旨在促进欧洲公共媒体之间的合作和内容共享。该项目汇集了来自不同国家的新闻报道和节目，使观众能够从多种视角了解欧洲的事件和问题。 通过这个平台，参与的媒体可以分享视频内容，提供更广泛的新闻覆盖，并促进跨国界的理解和交流。这不仅有助于提高新闻质量，还能让观众获得更全面的信息。

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疫情暴发后不久，大多数欧洲国家都出现了类似的数字和统计数据。疫情正式暴发一个月后，医院已经不堪重负，政府也难以应对这种紧急状况。欧洲各国都临时搭建了新的疫情中心，西班牙就是其中之一，截至2020年4月2日，西班牙共出现了10万例新冠病例和1万例死亡案例，单日死亡人数达950人。”班牙卫生管理局时任局长佩德罗·古隆(Pedro Gullon)告诉西班牙广播电视台(RTVE)：”这让我们措手不及。原本第一波疫情可以加以抑制，但没有人能够阻止它。”

2020年4月3日，马德里Ifema会议和展览中心的新冠病毒病人临时医院全貌。 Afp Or Licensors

强硬措施带来深刻教训

“抗原体”、”PCR测试”、”核酸”、”群体免疫 “或 “宵禁 “等与大流行病相关的词汇成为人们日常谈论的对象。反复采取的封锁、追踪和隔离措施让人们日渐疲惫，最终引发了抗议活动。比利时广播电视台(RTBF)报道，2021年，比利时发生了针对防疫措施的暴力示威活动。

比利时卫生部长弗兰克·范登布鲁克(Frank Vandenbroucke)认为，新冠病毒的第一波疫情之后很快又出现了新的疫情和不同的病毒变种，“也为我们提供了一次学习的机会：关闭学校、支持服务、心理治疗中心等，相当于关闭了整个支持系统，这有些太过分了……，这是政府部门一开始采取的措施，可能并不正确，但也让我们从中吸取了教训。”

2021年11月21日，在布鲁塞尔，示威者在参加反对防疫措施(包括该国的健康护照)的示威活动时与防暴警察对峙。 Afp Or Licensors

在所有措施中，关闭学校似乎带来了最持久的影响，直到现在五年过去了，有些国家还在对这一举措带来的后果进行评估。

以捷克共和国为例，当疫情期间将教学转移到网上时，青少年突然之间失去了面对面接触的机会；紧接着又是长时间的隔离，这导致他们出现了心理健康问题。捷克国家电视台CT报道，尤其是少女群体中出现了自残行为。在此期间，许多青少年选择在社交媒体寻找支持和联系。布拉格一所小学的校长瓦茨拉夫·哈维尔卡(Václav Havelka)表示，在远程授课时期，许多学生对网络平台产生了依赖。

2021年1月5日，德国东部哈勒/萨勒，一名女学生在上网课。2020年12月中旬，德国的学校和非必要企业被迫关闭，1月份，由于担心出现新的病毒变种，德国收紧了佩戴口罩和在家工作的规定。 Afp Or Licensors

在葡萄牙，学生们回忆起封锁时的艰难依然记忆犹新。18岁的卢卡斯说，这对我的注意力产生了影响。”在线课程让我吓到了，因为在线上课时，你很容易分散注意力，但也没有人管你。但后来到了十年级，我才意识到自己有一些基础知识的漏洞。疫情暴发时，特雷莎只有8岁，她回忆说：”我认为疫情对我的童年产生了影响，因为我的童年是在家里度过的。”

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长期隔离的生活给年轻一代留下了烙印，而最先受到新冠病毒浪潮影响的却是疗养院里的老人。”布鲁塞尔地区一家疗养院的院长史蒂夫·多延(Steve Doyen)告诉比利时广播电视台(RTBF)：”我们将姑息治疗病房改造成了Covid-19病房。有时一个晚上就会有几个老人死亡，”夜班护士们往往束手无策，只好发出求助，就连殡仪馆的人也不知所措。”

瓦隆省前卫生部长克里斯蒂·莫里亚尔(Christie Morreale)每天都要面对出现在她办公桌上的死亡数字。她说：”最痛苦的时刻可能就是看到死亡人数这一栏的时候。”

看得见的变化，挥之不去的疑虑

尽管如今在欧洲社会仍能感受得到普遍的居家办公、心理健康问题、全民疫苗接种宣传或慢性新冠病状所带来的影响，但公民和各机构到底从这次疫情中吸取了多少教训，专家们的意见存在分歧。

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马德里康普顿斯大学专门研究福利国家的社会学家伊内斯·卡尔萨达(Ines Calzada)对比利时广播电视台说，疫情向人们警示出”国家的必要性”：人们很快就感受到了，国家这一机构对他们的保护。阿利坎特大学健康社会学教授丹尼尔·拉帕拉(Daniel La Parra)表示：”健康成为核心问题，以至于在一个纯粹的资本主义社会中，经济活动陷入停滞。”他认为，这场危机很可能导致今后对医疗服务的 “需求增加”。

2021年1月8日，英国因新型冠状病毒而实施第三次封锁，在伦敦市中心唐人街的一个公共汽车候车亭，一名路人走过写有”待在家里，拯救生命”的英国国家医疗服务系统标志牌。 Afp Or Licensors

这场疫情还凸显了欧洲医疗系统的薄弱点。然而，五年过去了，有些人认为政府几乎并未采取任何措施来解决这些问题。在拉脱维亚，传染病学家乌戈·杜姆皮斯(Uga Dumpis)认为，自危机发生以来，该国的医院设施基本上没有改善。他告诉拉脱维亚广电网(LSM)：”西方医院现在都设有单人病房(用于治疗传染病)，而我们仍然认为一个病房住4-5个病人是正常现象。”我们要明白，针对流感和其他传染病，我们也需要单人病房的基础设施。”

“葡萄牙国家卫生研究所所长费尔南多·阿尔梅达(Fernando Almeida)告诉葡萄牙广播电视公司(RTP)：”疫情过后最大的风险就是遗忘。我们绝不能忘记，虽然新冠病毒已经可以被当作另一种正在流通的呼吸道病毒对待，但这可能会改变；全世界已经发现H5N1(新冠病毒新菌株)很有可能发展成另一种新的疫情载体。

全球大流行病协议的最后冲刺

据法新社报道，2025年1月，世卫组织负责人泰德罗斯·阿达诺姆·格布雷耶苏斯(Tedros Adhanom Ghebreyesus)对 “世界现在是否已为下一次大流行病做好了更好的准备 “这一问题做出了回答：”是，也不是”。虽然他承认依然有许多不足和薄弱环节存在，但 “全世界也吸取了这次疫情带来的许多惨痛教训，并采取了重要措施来加强防御。”

“世卫组织流行病和大流行病防备主任玛丽亚·范克霍夫(Maria Van Kerkhove)说：”2009年的流感大流行(H1N1)和新冠病毒，让我们在很多方面都做出了改善，”但她警告说：”我认为世界还没有做好再次面对大规模爆发传染病或大流行的准备。”

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2021年12月，世卫组织成员国开始着手制定一项预防和更好地应对大流行病的全球协议，以弥补新冠疫情中所暴露出的严重不足。

2021年1月20日，一名医生和一名护士在杜普尼察市(Doupnitsa)医院的新冠病房为一名病人做检查。 Afp Or Licensors

据谈判负责人称，2025年4月12日协议原则已经定型。安妮-克莱尔·安普鲁(Anne-Claire Amprou)在日内瓦告诉法新社：”原则上我们已经达成了协议。世卫组织的谈判人员希望在接下来的几天里再次举行会议，敲定最终文本，但这还需要得到世卫组织成员国政府的批准。”

有争议的问题涉及国家间病原体信息的交流，以及如何确保公平获得疫苗和医疗资源。目前面临的压力是，要在5月举行的下一届世卫组织年会召开之前达成共识。这份协议将有利于各国在应对下一次疫情时避免重蹈覆辙。

*这篇报道由”欧洲视角”提供，“欧洲视角”是欧洲公共服务媒体之间的一个合作项目。欲了解更多信息，请点击此处(英)外部链接。

内容由AFP(法国)、BR(德国)、CT(捷克共和国)、Franceinfo(法国)、ERR(爱沙尼亚)、ERT(希腊)、LSM(拉脱维亚)、LRT(立陶宛)、RTBF(比利时)、RTE(爱尔兰)、RTP(葡萄牙)、RTS(瑞士)、RUV(冰岛)、Suspilne(乌克兰)和Swedish Radio(瑞典)提供。

(编译自德文：杨煦冬/gj)