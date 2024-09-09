每日小酌还是偶尔暴饮？瑞士人倾向于后者

根据一项最新研究，在年满15岁的瑞士人里，每五个人中就有四个人饮酒，但每天都喝一点的人数却在减少。
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这些数据显示，酒精饮料饮用者的总体比例自1992年至今一直保持稳定。另一个趋势则是人们的行为正朝着偶尔饮酒的习惯转变。
这是联邦统计局(FSO)的1992-2022年瑞士酒精饮料消费调研的一些发现。如今瑞士人口中绝大多数(83%)饮酒，而饮酒的男性(87%)多于女性(79%)。
半数以上的瑞士居民(55%)每周至少喝一次酒。但日日都饮酒的人数却已下降：在男性当中所占的比例从1992年的30%降至2022年的12%。喜欢每天小酌怡情的人所占比例会随着年龄增长而增加：在年过65岁的人群中，每三名男性中有一名每天都会喝点酒，而女性则是每七人中有一人有此爱好。
约4%的人口有长期饮酒风险，对女性而言是平均每天至少喝两杯酒精饮料(标准容量玻璃杯)，男性则是至少四杯。自1997年以来这一风险有所下降，尤其是男性(从8%降至4%)，女性的降幅则较小(从5%降至3%)。
另一方面，自2007年以来暴饮现象有所增加。与男性(16%增至19%)相比，女性(6%增至11%)的增幅更为明显。联邦统计局所指的暴饮，是指女性一次至少喝四杯酒，男性一次至少喝五杯。这种现象主要涉及未成年人和青年。
人们最常饮用的酒精饮料是葡萄酒：49%的人每周至少饮用一次。 接下来分别是啤酒(38%)、烈酒(16%)和波普甜酒(2%)。男性更爱喝啤酒(55%)，其比例仍远高于女性(21%)，而男性(51%)与女性(48%)都爱喝葡萄酒。
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