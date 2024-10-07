瑞士也有“丑丑的”一面

瑞士苏黎世一处貌不惊人的居民楼。 Keystone / Ennio Leanza

在瑞士，人们很少提及某些城镇或建筑“颜值堪忧“的问题。好在，如何尽可能少地建造丑陋建筑，这是地方政府和规划专家极为关切的事项。

5 分钟

相关内容

相关内容 瑞士资讯社会话题简讯 瑞士的特殊性、演变和小变革。瑞士社会处在不断的发展中。请您关注。 更多阅览 瑞士资讯社会话题简讯

在法国，政府决定通过举办一个年度竞赛来抑制“法国的丑陋化”，而比利时则有自己的Instagram账户，专门列出 “其貌不扬的比利时房屋”。在整个欧洲，景观正在遭到破坏，这往往是城市扩张的后果。

瑞士对这一问题的处理更为低调，只有极少数个案除外，比如《20分钟报》在2018年举办过一次最丑房屋评选，苏黎世的一栋塔楼“荣登”榜首。排名最高的瑞士法语区建筑是位于洛桑市郊Renens镇的一座居民楼，排位第八。

Renens的这座居民楼被列入2018年瑞士最丑房屋名单。 RTS

人们对这座建筑褒贬不一。当它建成时，建筑师们纷纷称赞，但当地居民却非议不断。建筑师兼艺术史学家、《Tracés》杂志主编Marc Frochaux认为，仅仅从“品味和色彩”的角度进行相对化的评论，这未免过于简单。

不断演变的美学标准

如今，人们或多或少都认为：工厂、高速公路和停车场的灰白色混凝土是丑陋的；而古镇的鹅卵石街道是美丽的。至于其他建筑，则无法达成一致意见，也没有人愿意去指责任何美学上的缺陷。人们提出的质疑越来越少。

远眺洛桑Bel-Air塔。 RTS

1906年，瑞士文化遗产组织的前身“美景联盟”(Ligue pour la beauté)从不吝于对优美建筑的褒扬和对寑陋房屋的诟病。但是，随着美学标准的不断变化，这种做法已不再合时宜。

例如，1931年，美景联盟反对在洛桑建造Bel-Air塔。如今，瑞士遗产协会却对其大加赞赏。瑞士法语区其他一些曾引发争议的建筑-如日内瓦的Avanchets和里Lignon住宅区、比尔市的会议宫(Palais des Congrès)和洛桑的Chauderon广场等-如今都作为其时代的见证而受到保护。

密度和美学能兼顾吗？

目前一个新的问题正在威胁着建筑环境的优美：密集化。近十年来，法律强制要求在城镇和村庄内部进行建设，这让地方政府非常头疼，他们不得不在越来越狭窄的空间里为新建筑找到落脚之处。

这是摆在所有空间规划专家面前的挑战，也是瑞士空间协会(EspaceSuisse )今年早些时候在瓦莱州Monthey城堡举办的研讨会的核心议题，来自瑞士法语区各地的地方政府代表参加了这场研讨会。

对于瑞士空间协会来说，Monthey研讨会是一个值得延续和普及的方式。白房子公园(Parc de la maison blanche)是研讨会的成果之一：当局不仅决定在市中心保留一片绿地，还重修了步行道，对交通加以限制，并加强了某些街道的绿化。

大自然是避风港

Cynthia Roulin是沃州Aigle市城市规划部门的负责人，她的抱负是通过建设一个”真正的21世纪文化遗产地标“，让自己的城市变得更加美丽。该项目的核心是对市集广场(Place du Marché)进行重建，该广场到目前为止一直被用作停车场。

Aigle市集广场的重建项目计划(未实现)。 DR

最初的重建计划打算修建一个带有喷泉和40多棵树的步行区。但公众在4月份否决了这一方案：一是因为其成本(1000万瑞郎)过高；二是反对取消停车位。因此，市政府将不得不筹划另一个成本更低的项目。

从破败的房屋到上世纪60年代的老旧公寓楼，瑞士不乏“丑陋”的建筑。其中一些就矗立在大好的宜居之地。但美化瑞士的努力不会停歇。虽然我们永远无法就“美与丑”达成统一定义，但瑞士的自然景观总能获得众人异口同声地称赞。

(编译自法语：郭倢/dh)