瑞士人口到2055年或达1050万

联邦统计局周二(4月15日)表示，从2035年起，人口增长将完全依赖移民，且愈发取决于瑞士的经济状况。 Keystone-SDA

据联邦统计局(FSO)的最新预测，瑞士人口预计到2055年将增至1050万，这主要是由移民推动。

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自2035年起，人口自然增长-即出生人数与死亡人数之间的差额-将转为负值。因此，人口增长将完全来自移民，并愈发依赖瑞士的经济状况，联邦统计局上周指出。

该机构还计算了另外两种可能性：按人口“高走向”预测，2055年人口将达1170万；“低走向”预测则为930万。

快速老龄化持续至2040年

联邦统计局表示，随着婴儿潮一代退休和人均寿命延长，瑞士人口将持续老龄化。2024-2055年间，65岁及以上人口将增加约50%。

这一迅速增长的趋势预计将持续至2040年前后，随后趋于稳定。年增长率将在2029年达到峰值，为2.6%。80岁及以上人口几乎将翻倍，从2025年的54万人增至2055年的103万人。届时，65岁及以上人群将占总人口四分之一，比例高于儿童与青少年(17.9%)。

2024年，每100名20-64岁劳动年龄人口对应38名老年人(译注：即老年抚养比38%)；到2055年，这一比例将至少升至50。

不过据联邦统计局透露，劳动人口(包括在职与失业者)预计将增长12.5%。而且整体受教育程度将提升：20年后，25-64岁人群中将有超过60%拥有高等教育学历。

苏黎世与日内瓦湖区

联邦统计局指出，瑞士人口将继续集中于苏黎世和日内瓦湖区域。人口增长幅度最大的是卢塞恩州(32%)、圣加仑州(25%)、沃州和日内瓦州(各22%)、阿尔高州和图尔高州(各20%)。苏黎世州人口预计增长18%。

相较之下，纳沙泰尔州(0.4%)、沙夫豪森州(0.4%)和外阿彭策尔州(0.9%)的增长预计不到1%。汝拉州甚至预计将出现0.1%的人口下降。

在其他法语区州，瓦莱州将增长18.5%，弗里堡州增长14.4%，伯尔尼州增长2%。

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瑞士人民党的动议

与此同时，右翼的瑞士人民党(SVP/UDC)发起了一项名为“不要增长到1000万！”的公民动议(可持续性动议)，旨在阻止瑞士人口在2050年前超过1000万大关。

动议要求对移民实施严格控制，并在人口超过950万时立即采取措施。如有必要，应终止可能“鼓励人口增长”的国际协议，例如与欧盟的《人员自由流动协议》。

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瑞士联邦政府反对该提案，认为它威胁到瑞士的繁荣、经济与安全。尽管政府不打算提出反建议，但联邦委员会承认，移民和人口增长确实带来挑战。

因此，政府建议采取配套措施，以应对劳动力市场、住房和庇护方面的移民问题。议会尚需就动议文本作出决定，随后该动议将付诸全民投票。