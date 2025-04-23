瑞士人口到2055年或达1050万

据联邦统计局(FSO)的最新预测，瑞士人口预计到2055年将增至1050万，这主要是由移民推动。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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自2035年起，人口自然增长-即出生人数与死亡人数之间的差额-将转为负值。因此，人口增长将完全来自移民，并愈发依赖瑞士的经济状况，联邦统计局上周指出。
该机构还计算了另外两种可能性：按人口“高走向”预测，2055年人口将达1170万；“低走向”预测则为930万。
快速老龄化持续至2040年
联邦统计局表示，随着婴儿潮一代退休和人均寿命延长，瑞士人口将持续老龄化。2024-2055年间，65岁及以上人口将增加约50%。
这一迅速增长的趋势预计将持续至2040年前后，随后趋于稳定。年增长率将在2029年达到峰值，为2.6%。80岁及以上人口几乎将翻倍，从2025年的54万人增至2055年的103万人。届时，65岁及以上人群将占总人口四分之一，比例高于儿童与青少年(17.9%)。
2024年，每100名20-64岁劳动年龄人口对应38名老年人(译注：即老年抚养比38%)；到2055年，这一比例将至少升至50。
不过据联邦统计局透露，劳动人口(包括在职与失业者)预计将增长12.5%。而且整体受教育程度将提升：20年后，25-64岁人群中将有超过60%拥有高等教育学历。
苏黎世与日内瓦湖区
联邦统计局指出，瑞士人口将继续集中于苏黎世和日内瓦湖区域。人口增长幅度最大的是卢塞恩州(32%)、圣加仑州(25%)、沃州和日内瓦州(各22%)、阿尔高州和图尔高州(各20%)。苏黎世州人口预计增长18%。
相较之下，纳沙泰尔州(0.4%)、沙夫豪森州(0.4%)和外阿彭策尔州(0.9%)的增长预计不到1%。汝拉州甚至预计将出现0.1%的人口下降。
在其他法语区州，瓦莱州将增长18.5%，弗里堡州增长14.4%，伯尔尼州增长2%。
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瑞士右翼党派递交限制移民动议
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瑞士人民党正在为限制进入瑞士的移民人数做出新的努力。该党现已递交“拒绝1000万瑞士人！”动议(可持续性动议)。
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瑞士人民党的动议
与此同时，右翼的瑞士人民党(SVP/UDC)发起了一项名为“不要增长到1000万！”的公民动议(可持续性动议)，旨在阻止瑞士人口在2050年前超过1000万大关。
动议要求对移民实施严格控制，并在人口超过950万时立即采取措施。如有必要，应终止可能“鼓励人口增长”的国际协议，例如与欧盟的《人员自由流动协议》。
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瑞士政府反对设定人口上限提案
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3月21日，瑞士政府对人民党提出的将瑞士人口限制在1000万以内的动议表示反对，并就其理由进行了说明。
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瑞士联邦政府反对该提案，认为它威胁到瑞士的繁荣、经济与安全。尽管政府不打算提出反建议，但联邦委员会承认，移民和人口增长确实带来挑战。
因此，政府建议采取配套措施，以应对劳动力市场、住房和庇护方面的移民问题。议会尚需就动议文本作出决定，随后该动议将付诸全民投票。
人口老龄化外部链接是指一个国家或地区的总人口中，老年人口(通常指65岁及以上)所占比例不断上升的现象。这种趋势主要由出生率下降和人均寿命延长共同推动。
随着老年人口比例上升，社会面临养老金、医疗保障、劳动力短缺等一系列挑战。衡量老龄化程度的常用指标之一是“老年抚养比外部链接”，即每100名劳动年龄人口(一般指20至64岁)对应的老年人数。
根据世界银行集团的最新数据外部链接(2023年)，全球平均老年抚养比为15。而在几个重要经济体中，日本的老年抚养比最高，为50，反映出其严重的老龄化问题。德国(36)和法国(35)的老年抚养比也较高，且有持续上升的趋势。中国则为21%。但中国人口已连续三年下降外部链接，老龄化也在加剧。
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瑞士洗钱与恋童案增多
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瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)本周对日本和中国进行正式访问。在中国，他将重点就双边关系、经济挑战以及当前地缘政治问题展开会谈。
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国际特赦组织(Amnesty International)在瑞士首都伯尔尼设立了一个香港流亡办公室。
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瑞士联邦统计局(FSO)的数据显示，2020年，瑞士三分之一的就业人口年龄超过50岁。50至64岁年龄段的失业率低于25至49岁年龄段。
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多项研究显示，2040年，瑞士劳动力市场将缺少几十万员工。如何保证火车正常运行、医院如常运转？这些都将成为问题。各界开始讨论：国家在及早应对劳动力短缺问题上应起到怎样责无旁贷的作用？
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