瑞士人生活在社会经济舒适圈

瑞士人希望生活多样化，社会更融合。 Keystone-SDA

根据瑞士智库GDI研究所(Gottlieb Duttweiler Institute)9月2日发表的一项研究，瑞士人很少有机会跨越年龄层次、财富阶层及教育背景接触到新朋友。不过，他们希望看到生活更加多样化。

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Migros合作社联盟(Federation of Migros Cooperatives)指出，受Migros“文化百分比”基金(Migros Culture Percentage)委托开展的这项调查充分显示出“熟人圈子多么缺乏融合与多样性。即便许多社交圈并不排他，但通常趋于同质化。”

三分之二的富人或穷人很少结识朋友圈以外的人。无论是否接受过高等教育，也不管是讲德语、法语还是意大利语，该比例均无差别。

受访者对这一现象的解释是缺乏结交新朋友的机会，而非缺乏热情。多数受访者认为，一个更多元的社会将使他们的生活更加丰富多彩。