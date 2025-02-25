瑞士代际调研：年轻人越来越感到无助

年轻人愈发感到无助。 Keystone-SDA

瑞士的年轻人认为，他们对社会未来发展的影响力正在减弱。同时，他们也感觉代际鸿沟正在扩大。索托莫研究所(Sotomo Institute)于周四(2月20日)发布的《代际晴雨表2025》揭示了以上趋势。

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根据这份新闻稿，超过三分之二的瑞士人(71%)对未来持悲观态度，而这一趋势自2023年上次调研以来“明显上升”。这种对未来的悲观情绪在年轻一代中尤为突出，他们越来越觉得自己无法左右事态的发展。

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调研显示，在35岁以下的受访者中，有88%的人认为自己对社会未来的发展影响甚微，而在2023年的同年龄组中，这一比例尚为73%。研究指出，年轻人似乎愈发感到情况不会随着世代更替而有所改善。