瑞士代际调研：年轻人越来越感到无助

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瑞士重申支持乌克兰
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瑞士联邦2025年主席卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)在周一(2月24日)于基辅举行的乌克兰战争三周年纪念峰会上再次承诺，瑞士将继续向乌克兰提供援助，以实现公正且持久的和平。
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瑞士联邦铁路推出折扣票，提升公共交通使用率
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2025年和2026年，瑞士联邦铁路公司(SBB CFF FFS)将在长途超值票(Supersaver Tickets)上提供总计1亿瑞郎(约合人民币8亿元)的折扣，旨在提高公共交通的吸引力。
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瑞士多语现象增强，英语崛起成职场新宠
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瑞士联邦统计局的数据显示，近年来，瑞士居民以非国家语言为主要语言的比例显著上升。瑞士的四种国家语言分别为德语、法语、意大利语和列托罗曼语。
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约68000名乌克兰难民生活在瑞士
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自俄乌战争爆发三年以来，约6.8万名乌克兰难民目前以S类保护身份在瑞士居住。
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瑞银是核武器制造商的主要非美国投资者之一
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一份最新报告显示，资助主要核武器制造商的金融机构数量正在减少，但瑞士的瑞银集团(UBS)却是该产业全球前30大投资者之一。
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瑞士器官移植：心脏体外存活时间新纪录
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近日瑞士一家医院为一名患者成功完成心脏移植手术。但此次手术的不同寻常之处在于，这家医院在成功让这颗心脏体在外存活了长达12个小时，创下了欧洲纪录。
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瑞士政府寻求更大的武器出口自主权
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瑞士议会即将就一项关于放宽武器出口授权的法律修正案进行表决，以决定政府是否应在特殊情况下获得更大的决策空间。
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游客交通罚单不缴？瑞士政府考虑国际追责措施
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瑞士面临外国游客不缴停车罚款及其他交通违法罚款的问题，近日瑞士政府已同意对此展开调查，并考虑采取应对措施。
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规划子女未来财富：瑞士家长信赖储蓄，而非投资
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瑞士的家长多有为子女存钱的习惯，而他们主要选择开设储蓄账户的方式。
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“100%可回收”成空话，On昂跑公司被指虚假环保宣传
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近日瑞士法语区消费者事务办公室对运动品牌On昂跑提起法律诉讼，指控该品牌涉嫌“环保洗绿”(greenwashing)。但On昂跑公司坚决否认相关指控。
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