瑞士囚犯人数一年增加了7%

尽管2024年1月囚犯人数出现增加，但各监狱的可关押囚犯人数上限与上年相比仍保持稳定，为7251人。因此瑞士全国监狱的占用率增加了5%以上。
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截至2024年1月底，瑞士在押男女犯人总数为6881人，较一年前增加7%。而监狱的占用率也已达到十年来最高水平。
囚犯人数与新冠疫情前的水平相当。联邦统计局(FSO)周一(4月29日)公布，约64%的囚犯正在服刑或在接受其他惩戒性处分，另外30%处于审前拘留或预防性拘留阶段，6%则是因其他原因被关押。
尽管2024年1月囚犯人数出现增加，但各监狱的可关押囚犯人数上限与上年相比仍保持稳定，为7251人。因此瑞士全国监狱的占用率增加了5%以上。而在2024年1月31日这天，瑞士惩教设施中近95%的牢房被占用，为2014年至今的最高值。
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