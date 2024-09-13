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瑞士家庭致命事故呈上升趋势

统计数据显示，跌倒事故尤其会给老年人带来致命危险。
统计数据显示，跌倒事故尤其会给老年人带来致命危险。 Keystone-SDA

死于在家庭中或休闲活动中突发事故的人数正在日益增加，而近十年来因窒息和跌倒致死的案例数出现大幅增长。

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Keystone-SDA

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瑞士事故预防委员会(BFU)周二(9月10日)表示，人口结构的变化是导致事故数量上升的主要原因：随着人口老龄化，在此类事故中受到致命伤害的风险也在增加。

据该委员会透露，瑞士每年有1700人因跌倒死亡；近十年来这一数字每年增加20人。他们还指出，致命窒息事故也在增加，平均每年增加三起，目前每年总数为135起。

总体而言，在家里和休闲时间内发生的致命事故数量平均每年增加31起，达到每年2100起。

此类事故死者的平均年龄为82岁，而死于交通或运动事故的人的平均年龄则为53岁。

瑞士事故预防委员会提到，近十年中事故死亡儿童的人数未曾发生变化。每年有14名儿童死于家庭和休闲时间里发生的事故，其中一半是婴幼儿。儿童尤其容易因窒息、溺水和高空坠落而遭受致命伤害。

溺水是最大危险之一，但许多家长对此却一无所知。只有五分之一的家长或看护人知道，年幼儿童会在没有任何征兆的情况下悄无声息地溺水。

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