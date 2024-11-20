瑞士性工作者频繁遭受暴力侵害

性工作者在瑞士也经常遭到暴力对待。 Keystone-SDA

据一项探索性研究发现，性工作者在瑞士也频繁遭受暴力侵害。

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受捍卫性工作者权利组织Procore委托，研究人员采访了瑞士不同语区的24位性工作者。结果与国外类似调研结论一致。

大约70%的受访者报告曾遭遇偷摘避孕套行为——即对方违背其意愿摘除避孕套。约半数参与调查者曾受到歧视、侮辱或财物被盗。调查负责人于日前在伯尔尼举行的媒体发布会上强调，该调查不具有代表性，而是一次探索性调研。

Procore在公报中指出，暴力的起因并不在于性工作本身，而是对性工作的污名化。因此，该组织反对法国和瑞典等国采取的禁止购买性服务，及对嫖客进行处罚的做法。Procore认为，在性工作合法化的国家，暴力事件通常有所减少。